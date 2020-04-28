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Объем ввода жилья в Северной Осетии вырос на 6% в I квартале 2020 года

В республике ввели в эксплуатацию 63 тыс. кв. м жилья

ВЛАДИКАВКАЗ, 28 апреля. /ТАСС/. Северная Осетия ввела в эксплуатацию 63 тыс. кв. метров жилья в первом квартале 2020 года, что на 6% больше, чем за аналогичный период прошлого года. Как сообщили ТАСС в пресс-службе минстроя республики, объем индивидуального строительства жилья за этот период увеличился на 65%.

"В первом квартале текущего года в Северной Осетии было введено около 63 тыс. кв. м жилья. А если быть точнее, то 62 тыс. 997 кв. м, что составило 106 % к аналогичному периоду 2019 года", - отметил собеседник агентства.

За январь - март 2020 года объем индивидуального строительства жилья составил 19,3 тыс. кв. метров или 165,2% по отношению к предыдущему году.

В рамках реализации национального проекта "Жилье и городская среда", в 2020 году в Северной Осетии планируется ввести в эксплуатацию 238 тыс. кв. метров жилья.

В 2019 году Северная Осетия ввела в эксплуатацию более 228,9 тыс. кв. м жилья, что превышает показатели годового плана почти на 15 тыс. кв. м.

Теги
РоссияСеверный КавказСКФОСеверная Осетия
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