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Правительство не планирует продлять программу ипотеки под 6,5% после 1 ноября

Кто хочет, тот должен максимально быстро оформить ипотеку, заявил вице-премьер Марат Хуснуллин
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© Михаил Терещенко/ТАСС

МОСКВА, 28 апреля. /ТАСС/. Программа льготной ипотеки на новостройки под 6,5% будет действовать до 1 ноября 2020 года и вряд ли будет продлена, сообщил во вторник вице-премьер Марат Хуснуллин в эфире телеканала РБК.

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"Я считаю, что программу нужно до 1 ноября, как мы договаривались, сохранить. Дальше мы, конечно, посмотрим, но вряд ли мы ее дальше продолжим. Поэтому кто хочет, тот должен сейчас максимально быстро оформить ипотеку", - сказал Хуснуллин.

Он напомнил, что в 2015 году программа субсидирования ипотеки привлекла в экономику порядка 800 млрд рублей. По словам вице-премьера, эта мера уже себя оправдала. "Я рекомендую людям воспользоваться этой возможностью", - добавил он.

Правительство утвердило программу льготной ипотеки под 6,5% годовых 23 апреля 2020 года. Ипотеку с господдержкой по ставке в 6,5% годовых можно оформить до 1 ноября этого года при покупке квартиры в новостройке.

Максимальная сумма кредита, определенная в рамках программы, составляет 8 млн рублей для Москвы, Московской области, Санкт-Петербурга и Ленинградской области и 3 млн рублей для остальных регионов страны. Первоначальный взнос установлен на уровне от 20%, срок ипотеки - до 20 лет. Программа позволит обеспечить выдачу до 250 тыс. жилищных кредитов, а также дополнительно привлечь в сферу жилищного строительства не менее 900 млрд рублей.

Теги
РоссияХуснуллин, Марат Шакирзянович
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