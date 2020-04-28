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Пандемия коронавируса нового типа

Хуснуллин: открытие строек в столичном регионе зависит от выхода на плато по коронавирусу

Также вице-премьер отметил, что ситуация с коронавирусом и введенными дополнительными мерами безопасности поможет в общем поднять культуру производства на строительных площадках

МОСКВА, 28 апреля. /ТАСС/. Возобновление жилого строительства в Москве и Подмосковье будет зависеть от выхода России на плато по заболеваемости коронавирусом. Об этом во вторник интервью телеканалу РБК заявил вице-премьер РФ Марат Хуснуллин.

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"Конечно, для нас испытание и большой минус остановка строек в Москве и Московском регионе. Но при этом, я хочу сказать, что транспортную инфраструктуру Москва не остановила. По жилью, как только ситуация будет выравниваться - сегодня мы видим, что количество заболевших уже стало чуть меньше, - мы очень надеемся, что выйдем на определенное плато, и позволим тоже раскрыть стройки, в том числе и по жилью", - сказал Хуснуллин.

При этом он отметил, что принятое местными властями решение об остановке строительства соответствует сложившейся эпидемиологической ситуации, таким образом регионы стараются не допустить рост заболевших коронавирусом. "Но в то же время мы понимаем, что, если стройка останавливается, условно, если остановили строительство и строителей распустили, собрать заново с учетом сегодняшних ограничений будет крайне сложно. Поэтому, если неделю еще можно пережить, две недели можно пережить, но, если мы остановим на месяц, распустим рабочих, заново запуск займет 2-3 месяца из-за сложных инерционных процессов", - считает вице-премьер.

Также, по словам Хуснуллина, ситуация с коронавирусом и введенными дополнительными мерами безопасности поможет в общем поднять культуру производства на строительных площадках. Это касается техники безопасности, специальной одежды для рабочих, а также специальных инструкций, как вести себя на стройке. "У нас, к сожалению, до кризиса ряд застройщиков, подрядчиков, мало этому уделяли внимание. Не уделяли [внимание] технике безопасности, приглашали неквалифицированных рабочих, не вкладывались деньги в их защитные средства работы, в результате поручали травматизм. Культура производства и безопасности повысятся - это точно", - заключил вице-премьер.

Теги
РоссияХуснуллин, Марат ШакирзяновичПандемия коронавируса нового типа
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