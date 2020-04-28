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На создание нового корпуса инфекционной больницы в Казани направят 1,6 млрд рублей

Все средства на строительство и оснащение медицинского учреждения поступят из республиканского бюджета

КАЗАНЬ, 28 апреля. /ТАСС/. Строительство нового корпуса республиканской клинической инфекционной больницы ведут в Казани на фоне пандемии коронавируса, сообщили во вторник ТАСС в пресс-службе Минстроя Татарстана.

"Предварительная стоимость объекта - 1,6 млрд рублей, из них 0,4 млрд - стоимость оборудования. Источник финансирования - средства бюджета Республики Татарстан", - сказала собеседница агентства, уточнив, что федеральное финансирование не запланировано.

По ее словам, все объекты, возведение которых связано с предупреждением распространения новой коронавирусной инфекции, позволяют заключать контракт с единственным поставщиком в целях экономии времени. При этом в пресс-службе не уточнили сроки завершения работ. По данным источника ТАСС в строительной отрасли республики, создание нового корпуса планируется завершить до 1 августа.

В Татарстане, по данным портала стопкоронавирус.рф, зафиксировано 697 случаев заражения коронавирусом. Как уточнили в региональном оперативном штабе, за весь период выписаны после выздоровления 78 человек, один пациент умер.

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РоссияТатарстан
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