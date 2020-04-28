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Пандемия коронавируса нового типа

Эксперты: загрузка отелей Москвы и Петербурга не превысит 10% в апреле и мае

В консалтинговой компании JLL отмечают, что средневзвешенная загрузка международных брендированных гостиниц Москвы в марте снизилась до 18-30% в зависимости от сегмента

МОСКВА, 28 апреля. /ТАСС/. Загрузка гостиниц Москвы и Санкт-Петербурга не превысит 10% в апреле и мае 2020 года из-за ситуации с коронавирусом. Такой прогноз дали во вторник в консалтинговой компании JLL.

"Апрель и май работающие гостиницы проведут с минимальным уровнем загрузки в пределах 5-10%", - говорится в исследовании по итогам первого квартала 2020 года на гостиничных рынках Москвы и Санкт-Петербурга.

В нем отмечается, что первый квартал 2020 года стал беспрецедентным в современной истории гостиничного рынка Москвы, Санкт-Петербурга и России в целом. По данным исследования, в Москве средневзвешенная загрузка международных брендированных гостиниц составила 67%, что на 16% ниже аналогичного показателя 2019 года (80%). В марте загрузка снизилась до 18-30% в зависимости от сегмента.

В Санкт-Петербурге средневзвешенная загрузка международных брендированных гостиниц в первом квартале 2020 года составила 38%, это на 13% ниже аналогичного показателя 2019 года (44%).

"Второй квартал 2020 года будет характеризоваться наиболее низкими показателями по году. Мы ожидаем, что доходность на номер по московским гостиницам снизится как минимум на 65% за счет беспрецедентного уровня снижения спроса. Для Санкт-Петербурга будет характерно еще более резкое снижение ввиду того, что на II квартал приходится ПМЭФ и период белых ночей", - приводятся в исследовании слова руководителя направления гостиничного бизнеса JLL Яны Ухановой.

Теги
РоссияСанкт-ПетербургПандемия коронавируса нового типа
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