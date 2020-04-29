Колыма намерена компенсировать часть затрат на строящееся жилье

ТАСС, 29 апреля. Власти Магаданской области в целях снижения стоимости квадратного метра жилья намерены частично компенсировать из бюджета региона затраты на присоединение к инженерным сетям строящихся под льготную ипотеку домов. Об этом в среду сообщил ТАСС ведущий эксперт отдела строительства управления строительства и энергетики министерства строительства, ЖКХ и энергетики Колымы Евгений Усачев.

"С целью снижения стоимости квадратного метра в новостройках для молодых семей правительство Магаданской области рассматривает вопрос о частичной компенсации затрат на технологическое присоединение строящихся жилых домов к существующим инженерным сетям", - сообщил собеседник агентства. Вопрос, связанный с суммой необходимых для этих целей денежных средств, еще прорабатывается.

По информации областных властей, для Магаданской области вопрос строительства новых домов и цен на квартиры имеет особое значение, так как регион до этого года страдал от полного отсутствия первичного рынка жилья. При этом квартиры на вторичном рынке в настоящее время находятся в неудовлетворительном состоянии. После запуска программы льготной ипотеки стоимость квадратного метра жилья в регионе не изменилась, но местные власти не отрицают возможное повышение цен в дальнейшем.

"На первичном рынке сейчас продаются всего лишь 12 однокомнатных квартир в городе Магадане без какой-либо отделки по цене 50 тыс. рублей за 1 квадратный метр. В настоящее время две строительные компании заключили с правительством Магаданской области соглашения о строительстве и реализации жилых помещений молодым семьям в рамках программы "Дальневосточная ипотека", - рассказал Усачев.

Программа "Дальневосточная ипотека" начала действовать с 10 декабря 2019 года по инициативе президента РФ Владимира Путина, но в некоторых регионах вместе с ее внедрением вверх поползли цены на недвижимость. После этого вице-премьер правительства РФ - полномочный представитель президента РФ в Дальневосточном федеральном округе (ДФО) Юрий Трутнев поручил главам субъектов координировать работу по ипотеке, в том числе следить за ценами. Работа по возведению нового жилья в регионах ведется по национальному проекту "Жилье и городская среда".

Строительство жилья в регионе

О введении льготной ипотеки для жителей Дальнего Востока заявил президент РФ Владимир Путин в сентябре 2019 года на Восточном экономическом форуме. Программа будет действовать до 2024 года. Она позволяет молодым семьям и участникам программы "Дальневосточный гектар" получить кредит в размере не более 6 млн рублей по ставке 2 процента годовых на срок до 20 лет на приобретение жилья на первичном рынке.

Ранее Евгений Усачев сообщал ТАСС о том, что к 20 декабря 2020 года в Магаданской области планируется сдать в эксплуатацию первую очередь жилищного комплекса "Нагаевский". Застройка сформирована в виде комплекса из четырех секций, каждая из которых представляет собой пятиэтажный жилой дом с подвалом. В одной секции разместятся 40 квартир, в том числе 22 однокомнатных, 8 двухкомнатных и 10 трехкомнатных. Первые этажи специально обустроят для удобства маломобильных граждан. Прилегающую территорию благоустроят по современным стандартам. Новый жилой комплекс "Нагаевский" рассчитан для расселения колымчан из жилья, признанного аварийным. Но по поручению губернатора Магаданской области Сергея Носова часть жилого фонда комплекса должны будут выделить под реализацию программы льготной ипотеки.

Нацпроект "Жилье и городская среда" рассчитан до 2024 года и состоит из четырех федеральных проектов: "Ипотека", "Жилье", "Формирование комфортной городской среды", "Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда". Общий объем федерального финансирования мероприятий в стране из всех источников, включая внебюджетные, превышает 1 трлн рублей.