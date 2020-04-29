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Глава комитета Госдумы по финансовому рынку допустил продление программы льготной ипотеки

Возможное продление программы будет зависеть от спроса на нее, отметил депутат Анатолий Аксаков

МОСКВА, 29 апреля. /ТАСС/. Программа льготной ипотеки на новостройки под 6,5% может быть продлена после 1 ноября с учетом того, какой спрос она покажет и как будет развиваться ситуация по выходу из экономического кризиса. Такое мнение в среду выразил председатель комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков в эфире радио "Комсомольская правда".

"Полагаю, что сейчас такой вариант [продления программы субсидирования ипотеки] возможен, поскольку вряд ли нам удастся в короткие сроки очень быстро выйти из тех сложностей, которые возникли в связи с пандемией, из кризиса в экономике, мировой и нашей", - сказал Аксаков.

Он пояснил, что возможное продление программы будет зависеть от спроса на нее и от того, как "будет разворачиваться ситуация по выходу из кризиса". При этом объем ипотечного кредитования за год может вырасти на 10% благодаря субсидированию процентных ставок, добавил парламентарий.

По словам Аксаков, программа льготной ипотеки поддерживает, с одной стороны, спрос населения на кредиты и на покупку жилья, с другой - строительную индустрию, в то время как стройка - это драйвер экономики. Он напомнил, что программа субсидирования ипотеки 2015 года была продлена на 2016 год с учетом ее положительного опыта.

В свою очередь вице-премьер РФ Марат Хуснуллин ранее в эфире телеканала РБК сообщил, что правительство вряд ли будет продлевать программу льготной ипотеки после 1 ноября.

Правительство РФ утвердило программу льготной ипотеки под 6,5% годовых 23 апреля 2020 года. Ипотеку с господдержкой по ставке в 6,5% годовых можно оформить до 1 ноября этого года при покупке квартиры в новостройке. Максимальная сумма кредита, определенная в рамках программы, составляет 8 млн рублей для Москвы, Московской области, Санкт-Петербурга и Ленинградской области и 3 млн рублей для остальных регионов страны. Первоначальный взнос установлен на уровне от 20%, срок ипотеки - до 20 лет. Программа позволит обеспечить выдачу до 250 тыс. жилищных кредитов, а также дополнительно привлечь в сферу жилищного строительства не менее 900 млрд рублей.

Теги
РоссияАксаков, Анатолий Геннадьевич
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