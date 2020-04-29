Минстрой предложил ввести налоговую поддержку и льготное кредитование компаниям ЖКХ

МОСКВА, 29 апреля. /ТАСС/. Минстрой разработал ряд предложений по поддержке ресурсоснабжающих организаций сферы жилищно-коммунального хозяйства (ЖКХ) в условиях спада в экономике и распространения коронавируса. Они включают меры налоговых льгот, беспроцентного кредитования и особые условия проведения закупок, следует из документа, который имеется в распоряжении ТАСС.

"Реализация таких мер поддержки позволит оптимизировать расходы собственных финансовых ресурсов организаций и расходные обязательства таких организаций в условиях существенного снижения платежей за услуги сферы ЖКХ, ослабления курса рубля и снижения активности российской экономики в целом, направив их первоочередным образом на надежное функционирование объектов жилищно-коммунального хозяйства в сложных эпидемиологических условиях и проведение мероприятий по подготовке к прохождению следующего отопительного периода 2020-2021 годов в установленные сроки", - говорится в документе за подписью замминистра строительства и ЖКХ Максима Егорова.

В Минстрое ТАСС подтвердили, что разработанный перечень предложений направлен для согласования федеральным органам исполнительной власти. Согласно предложениям министерства, до конца 2021 года порог резерва по сомнительным долгам, учитываемый при определении налоговой базы по налогу на прибыль организаций, может быть установлен на уровне 20% от выручки организаций. В отношении предприятий ЖКХ до конца 2020 года также предлагается ввести мораторий на применение штрафных санкций по налогам и страховым взносам, в том числе по платежам по итогам 2019 года.

Еще одна предлагаемая мера поддержки - отмена авансовых платежей по налогу на прибыль внутри текущего квартала на период до конца 2020 года, а также продление сроков оплаты экологических платежей и налогов с 10 апреля 2020 года до 31 декабря 2020 года. Минстрой также предлагает предоставлять системообразующим компаниям в сфере ЖКХ беспроцентное кредитование на финансирование инвестиционной программы.

Кроме того, предлагается упростить условия предоставления компаниям ЖКХ и компаниям, ведущим ремонтные и строительные работы на объектах ЖКХ, государственных гарантий, гарантий ВЭБ, гарантий Фонд развития промышленности, Фонда развития ЖКХ в качестве обеспечения привлечения кредитов на льготных условиях, а также банковских гарантий в кредитных организациях.

Ресурсоснабжающим организациям сферы ЖКХ, согласно документу, может быть предоставлено право осуществлять закупки без проведения предусмотренных законом о закупках процедур. При этом может быть предусмотрена возможность закупки у контрагентов по аналогичным товарам, работам и услугам, с которыми предприятие заключало договоры в 2018-2019 годах. Минстрой также предлагает разрешить компаниям закупать средства индивидуальной защиты, маски, термометры и средства дезинфекции без включения этих товаров в план закупок.