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Собственники ТЦ могут потерять более 30 млрд рублей в апреле - мае из-за коронавируса

В апреле 2020 года большая часть собственников не получила оплату с более чем половины арендаторов, говорится в исследовании компании "Магазин Магазинов"

МОСКВА, 29 апреля. /ТАСС/. Собственники российских торговых центров (ТЦ) могут потерять до половины арендных платежей, или более 30 млрд рублей за апрель - май 2020 года в условиях коронавируса. Такие данные содержатся в исследовании консалтинговой компании "Магазин Магазинов", которое есть в распоряжении ТАСС.

"Порядка 15 млрд рублей в месяц могут терять ТЦ России из-за неполучения арендных неплатежей за апрель и май, это примерно половина от арендных платежей. Общие потери собственников ТЦ за 2020 год в итоге могут составить не менее 110 млрд рублей, если рассматривать поэтапный сценарий снятия ограничительных мер. Учитывая, что совокупный объем площадей в качественных ТЦ России - 24,2 млн кв. м", - приводятся в исследовании слова ведущего аналитика компании "Магазин Магазинов" Ярославны Шиловой.

В апреле 2020 года большая часть собственников не получила оплату с более чем половины арендаторов, говорится в исследовании, сделанном на основе выборки из 44 опрошенных ТЦ современного уровня в Москве и регионах России. В среднем 5% арендаторов ТЦ обратились с требованиями о расторжении договоров аренды, при этом в некоторых ТЦ доля таких арендаторов достигает 25%, то есть эти объекты могут потерять четверть своих арендаторов. Среди профилей, которые запросили расторжение договора - одежда, обувь, товары для дома, оптика, турагентства, косметика, кожгалантерея. В свою очередь, более 30% арендодателей не зафиксировали ни одного требования расторжения договора после запуска ограничений, такая ситуация наблюдается в наиболее популярных и востребованных у арендаторов объектах.

К концу года в российских ТЦ вакансия предположительно увеличится с 6% до 8-9%, прогнозируют эксперты компании.

О скидках

Согласно исследованию, 60% собственников площадей в российских торговых центрах предоставили скидку на аренду в размере 50% по итогам апреля 2020 года. В исследовании говорится, что 13% собственников не брали плату с арендаторов, оставляя только коммунальные платежи, 27% предоставили скидку менее 50%.

Почти половина собственников (43%) предоставили скидку арендаторам на два месяца, многие дали скидку на три месяца (21%), 14% дали один месяц и по 7% собственников - на четыре и шесть месяцев.

Мэр Москвы Сергей Собянин 15 апреля утвердил третий пакет поддержки малого и среднего бизнеса в условиях пандемии коронавируса, в соответствии с которым представители строительного и девелоперского бизнеса получили отсрочку по ряду платежей. Кроме того, ранее заместитель мэра столицы по экономической политике и имущественно-земельным отношениям Владимир Ефимов сообщал журналистам, что собственников торговых центров и других объектов коммерческой недвижимости в Москве освободят от всех имущественных платежей при условии, что те вдвое уменьшат плату для своих арендаторов.

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