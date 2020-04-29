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Пандемия коронавируса нового типа

Систему эскроу-счетов предлагают смягчить для поддержки застройщиков в пандемию

Глава Ассоциации инновационных регионов России Иван Федотов сообщил, что организация предложит включить эту меру в общенациональный план восстановления экономики

МОСКВА, 29 апреля. /ТАСС/. Систему эскроу-счетов нужно смягчить или приостановить на время пандемии, чтобы поддержать застройщиков в кризис, считает глава Ассоциации инновационных регионов России (АИРР) Иван Федотов. Организация предложит включить эту меру в общенациональный план восстановления экономики, о подготовке которого заявил президент.

Российские застройщики с середины прошлого года не могут напрямую привлекать средства дольщиков, они должны храниться на банковских счетах эскроу и использоваться только после регистрации в собственности первой квартиры. Строительство ведется за счет банковских кредитов.

"Что касается [мер поддержки] застройщиков - это введение определенных параметров для строительства многоквартирных домов, чтобы строительные компании начали работать без эскроу-счетов или проводилось поэтапное раскрытие таких счетов", - сказал Федотов.

По его мнению, пандемия значительно сказалась на строительной отрасли, и существующих на сегодняшний день мер ее поддержки недостаточно. Глава АИРР поддержал идею внести отрасль в список наиболее пострадавших и предложил также предоставить застройщикам кредитные или налоговые каникулы. "Речь идет о субсидировании, не о прямом финансировании компаний", - пояснил он. По мнению главы АИРР, необходимо также разрешить региональным банкам кредитовать застройщиков.

Президент РФ Владимир Путин 28 апреля поручил правительству РФ совместно с регионами и бизнесом подготовить новый пакет неотложных мер поддержки, а также приступить к разработке общенационального плана восстановления экономики после эпидемии.

АИРР - объединение субъектов РФ, образованное для поддержки и продвижения инновационных экономических, научно-технических и образовательных проектов. Ассоциация создана 10 мая 2010 года при поддержке Минэкономразвития, Роснано, Российской академии народного хозяйства и государственной службы при президенте РФ (РАНХиГС). Сейчас в состав АИРР входят 17 регионов России.

Теги
Путин, Владимир ВладимировичРоссияПандемия коронавируса нового типа
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