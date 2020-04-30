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Минимальную процентную ставку ипотеки по краевой программе в Приморье снизили до 3,65%

В правительстве региона сообщили, что участниками программы "Доступная ипотека" смогут стать новые категории граждан
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© Юрий Смитюк/ТАСС

ВЛАДИВОСТОК, 30 апреля. /ТАСС/. Власти Приморья утвердили новые параметры краевой программы "Доступная ипотека", теперь минимальная процентная ставка по ней снижена с 5,45% до 3,65%. Об этом сообщается на сайте правительства Приморья.

Как заявил в конце января полномочный представитель президента России на Дальнем Востоке, вице-премьер Юрий Трутнев, в Приморском крае подано наибольшее количество заявок на предоставление льготных ипотечных кредитов для жителей Дальнего Востока под 2% годовых.

"Программа "Доступная ипотека" возобновила свою работу в Приморье. Минимальная ставка снижена и теперь составит 3,65%. Как сообщили в Корпорации развития жилищного строительства, правительством Приморья утверждены новые параметры по краевой программе", - сообщается на сайте регионального правительства. В пресс-службе разъяснили, что участвовать в программе смогут новые категории граждан.

По краевой программе также увеличена предельная стоимость квадратного метра. При покупке квартиры в строящемся доме минимальная ставка составит 3,65%, готового жилья - 5,2%. Начальник отдела продаж ипотечных продуктов АО "Корпорация развития жилищного строительства" Наталия Баркова уточнила ТАСС, что с 1 октября КРЖС временно приостановил выдачу займов по этой программе, но в апреле реализация меры поддержки возобновилась.

Корпорация развития жилищного строительства также реализует льготные программы: "Ипотека с государственной поддержкой" от 6,1%, "Дальневосточная ипотека" от 1,6%,"Семейная ипотека с государственной поддержкой" от 4,9%. Помимо указанных продуктов в КРЖС можно оформить ипотечные займы под 5% годовых на строительство индивидуального жилого дома и приобретение квартиры в сданном доме у застройщика.

О введении льготной ипотеки для жителей Дальнего Востока заявил президент РФ Владимир Путин в сентябре 2019 года на Восточном экономическом форуме. Программа позволяет молодым семьям и участникам программы "Дальневосточный гектар" получить кредит в размере не более 6 млн рублей по ставке 2% годовых на срок до 20 лет. Мера нужна для того, чтобы привлечь молодежь на Дальний Восток, где наблюдается сложная ситуация с молодыми и квалифицированными кадрами.

Теги
РоссияПриморский крайДальний Восток
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