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Около 6,8 тыс. ключей выдали обманутым дольщикам в Подмосковье с начала года

Всего в текущем году планируется восстановить права более 15 тыс. дольщиков

МОСКВА, 30 апреля. /ТАСС/. Порядка 6,8 тыс. ключей выдали обманутым дольщикам в Московской области с начала года, это составляет около 45% от планового показателя на текущий год. Власти Подмосковья не планируют сокращать план по выдаче ключей участникам долевого строительства из-за распространения коронавирусной инфекции, сообщила ТАСС в четверг министр жилищной политики региона Инна Федотова.

"В настоящий момент в Московской области восстановлены права порядка 6 800 обманутых дольщиков. То есть мы обеспечили 45% от планового показателя всего за треть года. Сейчас нет оснований для уменьшения планового показателя [из-за распространения коронавирусной инфекции]. Далее будем смотреть по ситуации", - сказала Федотова.

Она добавила, что всего в текущем году планируется восстановить права более 15 тыс. дольщиков.

"Каждый проблемный дом мы вручную сопровождаем и доводим объект до выдачи разрешения на ввод в эксплуатацию и постановки на кадастровый учет. Получению ввода в эксплуатацию предшествует получение застройщиком ЗОСа (заключение о соответствии) на объект. ЗОС фактически подтверждает физическую готовность объекта. На основании пакета документов министерство выдает разрешение на ввод в эксплуатацию. Важно отметить, что министерство продолжает оказывать государственные услуги в рабочем режиме. Все услуги переведены в электронный вид, застройщику необходимо загрузить пакет документов на региональный порте государственных услуг и ждать соответствующего решения (ввод в эксплуатацию или отказ, если есть законные основания)", - добавила министр.

При этом она также отметила, что в апреле были обеспечены права 260 граждан по двум проблемным объектам. В настоящее время на ряд проблемных домов уже выданы заключения о соответствии, объекты будут введены в эксплуатацию в ближайшее время.

"Подчеркну также то, что все проблемные дома, которые достраиваются сейчас в Московской области, строятся за счет инвесторов-застройщиков. Мы проводим постоянный мониторинг строительных компаний. Для восстановления полноценной работы на стройках крупным застройщикам нужно от 7 дней. Потому сейчас ситуация не критичная", - добавила Федотова.

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