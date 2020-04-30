Объем выдачи ипотеки сократился в два раза с начала апреля

МОСКВА, 30 апреля. /ТАСС/. Объем выдач ипотеки сократился в два раза с начала апреля, говорится в сообщении пресс-службы Объединенного кредитного бюро (ОКБ).

"Ипотечное кредитование показало колоссальный рост в марте. В апреле этот сегмент чувствовал себя лучше, чем другие (объем выдач сократился лишь в два раза), но во многом благодаря тому, что сейчас закрываются сделки купли-продажи недвижимости, начатые еще до начала карантина", - говорится в сообщении.

По данным бюро, в I квартале 2020 года банки выдали более 305 тыс. ипотечных кредитов на сумму около 755 млрд рублей или на 18% больше по количеству и на 32% больше по объему, чем в I квартале 2019 года. При этом в марте выдачи превышали показатель марта прошлого года на 30% по количеству и на 45% по объему выдач.

"Ипотека пока что меньше других сегментов пострадала из-за кризиса, поскольку в России часть населения считает инвестиции в недвижимость способом спасти свои накопления. Другая часть заемщиков могла ускорить процесс приобретения жилья, опасаясь роста цен на недвижимость. Рост цен на недвижимость действительно происходил в первые месяцы предыдущих кризисов, но уже примерно через полгода сменялся серьезным падением цен из-за сокращения спроса", - приводит пресс-служба слова гендиректора бюро кредитных историй Артура Александровича.