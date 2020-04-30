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Правительство выделит 30 млрд рублей на защиту прав обманутых дольщиков

Еще 12 млрд рублей будет выделено на поддержку застройщиков для ДОМ.РФ

МОСКВА, 30 апреля. /ТАСС/. Правительство РФ выделит 12 млрд рублей на поддержку застройщиков ДОМ.РФ, еще 30 млрд рублей - на защиту прав обманутых дольщиков.

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"По поручению президента [РФ Владимира Путина] мы выделим 12 млрд рублей на поддержку застройщиков, нам важно, чтобы они достроили дома и люди получили ключи от своих квартир в срок", - сказал премьер-министр РФ Михаил Мишустин на заседании правительства в четверг. Он уточнил, что средства будут предоставлены "ключевому институту развития этой сферы - ДОМ.РФ, а он компенсирует недополученные доходы тем кредитным организациям, которые снизили ставки по займам строительным компаниям до уровня ключевой ставки Центрального банка".

"Еще 30 млрд рублей направим на решение проблем обманутых дольщиков, с помощью этих средств фонд защиты прав дольщиков достроит уже существующие проблемные объекты и восстановит права, как минимум, 10 тыс. граждан", - отметил Мишустин.

Он также сообщил о выделении 577 млн рублей медицинским организациями на помощь пожилым гражданам.

Теги
Мишустин, Михаил ВладимировичРоссия
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