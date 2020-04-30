Правительство выделит 30 млрд рублей на защиту прав обманутых дольщиков

"По поручению президента [РФ Владимира Путина] мы выделим 12 млрд рублей на поддержку застройщиков, нам важно, чтобы они достроили дома и люди получили ключи от своих квартир в срок", - сказал премьер-министр РФ Михаил Мишустин на заседании правительства в четверг. Он уточнил, что средства будут предоставлены "ключевому институту развития этой сферы - ДОМ.РФ, а он компенсирует недополученные доходы тем кредитным организациям, которые снизили ставки по займам строительным компаниям до уровня ключевой ставки Центрального банка".

"Еще 30 млрд рублей направим на решение проблем обманутых дольщиков, с помощью этих средств фонд защиты прав дольщиков достроит уже существующие проблемные объекты и восстановит права, как минимум, 10 тыс. граждан", - отметил Мишустин.

Он также сообщил о выделении 577 млн рублей медицинским организациями на помощь пожилым гражданам.