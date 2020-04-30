Росреестр разработал законопроект о продлении истекающих сроков аренды госучастков

МОСКВА, 30 апреля. /ТАСС/. Росреестр подготовил законопроект, который позволит увеличить срок аренды участков, находящихся в государственной и муниципальной собственности, сообщила в четверг пресс-служба ведомства.

"Росреестр подготовил и по поручению правительства РФ направил в Минэкономразвития России законопроект о праве арендаторов земельных участков, находящихся в государственной или муниципальной собственности, увеличить срок действия договоров аренды", - говорится в сообщении.

По данным руководителя Росреестра Олега Скуфинского, 92,2% от общей площади РФ или более 1,5 млрд га земельных участков находится в государственной и муниципальной собственности. При этом арендовано более 201,7 млн га земель, из которых 196,4 млн га предоставлено организациям и гражданам, которые занимаются производством сельскохозяйственной продукции.

Ранее вице-премьер Виктория Абрамченко поручила Росреестру поддержать арендаторов государственных и муниципальных земельных участков из-за ситуации с распространением коронавируса и автоматически продлить истекающие сроки аренды таких земель на срок до трех лет. По словам Абрамченко, многие арендаторы государственных земель вынуждены приостановить освоение участков. Автоматическое продление аренды позволит сократить бюрократические процедуры, чтобы арендаторы могли заниматься вопросами сохранения своего бизнеса и трудовых коллективов, считает вице-премьер.