ВС указал, что заемщики по ипотеке могут дважды воспользоваться каникулами по выплатам

МОСКВА, 30 апреля. /ТАСС/. Пострадавшие от экономических последствий пандемии коронавируса заемщики по ипотеке могут дважды воспользоваться каникулами на выплаты по кредиту, указал президиум Верховного суда РФ в обзоре судебной практики в связи с применением законодательства, связанного с пандемией коронавируса.

Они могут получить льготный период на срок до шести месяцев на основании закона от 3 апреля 2020 г. № 106-ФЗ "О внесении изменений в федеральный закон "О Центральном банке РФ" и отдельные законодательные акты РФ в части особенностей изменения условий кредитного договора, договора займа" при условии обращения с этим требованием к кредитору не позднее 30 сентября 2020 года. Размер кредита должен не превышать максимальный размер, установленный для таких случаев правительством РФ, а доход заемщика должен сократиться более чем на 30% по сравнению со среднемесячным доходом за 2019 год.

Кроме того, заемщик ипотеки на единственное жилье может обратиться к кредитору о предоставлении льготного периода и на основании статьи 6.1-1 закона от 21 декабря 2013 года "О потребительском кредите (займе)" как попавший в трудную жизненную ситуацию. Среди оснований она подразумевает в том числе снижение его среднемесячного дохода за предшествующие обращению 2 месяца более чем на 30% по сравнению со средним доходом за предыдущие 12 месяцев или регистрацию в качестве безработного для поиска работы. В этом случае кредитор также вправе предоставить льготный период на срок до шести месяцев.

Оба льготных периода "при наличии соответствующих условий могут быть предоставлены одному и тому же заемщику в любой последовательности, однако не могут быть установлены одновременно", говорится в обзоре Верховного суда.

Кроме того, вне зависимости от наличия или отсутствия оснований для предоставления льготного периода и от того, воспользовался ли заемщик своим правом на изменение условий кредитного договора (договора займа), "заемщик может быть освобожден от ответственности на основании статьи 401 Гражданского кодекса РФ за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательства, если нарушение обязательства произошло не по его вине, в том числе если исполнение оказалось невозможным вследствие чрезвычайных и непредотвратимых при данных условиях обстоятельств, в том числе связанных с установленными ограничительными мерами (например, если заемщик не мог воспользоваться системой онлайн-платежей, а также не мог совершать платежи обычным способом)", - пояснил Верховный суд.