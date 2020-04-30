Во Владивостоке сдали в эксплуатацию долгострой, квартиры в котором ждали около 200 семей

ВЛАДИВОСТОК, 30 апреля. /ТАСС/. Дом-долгострой, квартиры в котором около шести лет ждали примерно 200 семей, ввели в эксплуатацию во Владивостоке в четверг. Об этом сообщила пресс-служба правительства Приморья.

Президент РФ Владимир Путин 16 апреля озвучил предложения, которые позволят поддержать строительную отрасль на фоне нестабильной экономической ситуации в связи с распространением новой коронавирусной инфекции. Среди прочего, как сообщил глава государства, Фонд защиты прав граждан-участников долевого строительства докапитализируют на 30 млрд рублей, что поможет в завершении строительства имеющихся в стране долгостроев.

"Сегодня радостное событие, в первую очередь, для новоселов, в канун первомайских праздников получить желанные ключи от квартиры 200 семьям - это большой подарок и для этих семей, и, конечно, для города, еще один объект сдан. Закончилось их шестилетнее ожидание", - сказал на церемонии ввода в эксплуатацию губернатор края Олег Кожемяко.

Строительство ЖК "Одиссей" началось в 2014 году и должно было закончиться в 2017 году, но на протяжении нескольких лет работы на объекте не велись и не принимались решения по достройке. По результатам Восточного экономического форума, на котором одна из дольщиц этого дома обратилась к президенту РФ Владимиру Путину с просьбой помочь решить проблему, была поставлена задача завершить строительство дома в кратчайшие сроки.

Губернатор уточнил, что всего в 2020 году планируется достроить еще 11 домов-долгостроев. В частности, по данным пресс-службы правительства региона, уже заключены договоры подряда на завершение строительства двух долгостроев в Артеме. Также в работе Фонда поддержки обманутых дольщиков Приморского края еще восемь проблемных объектов, включая жилой комплекс "Снеговая Падь. Комплекс Д", жилой комплекс Life!.

Обманутые дольщики Приморского края за последние несколько лет неоднократно обращались к президенту с просьбой разобраться в их проблеме, этот вопрос был поднят на встрече Путина с общественностью Дальневосточного федерального округа в сентябре 2019 года. Контроль за вводом проблемных домов в эксплуатацию проходит также по региональной госпрограмме "Обеспечение доступным жильем и качественными услугами ЖКХ населения Приморского края". Кожемяко в 2018 году поставил задачу решить проблему и искоренить понятие "обманутый дольщик" в Приморье. В 2019 году было введено в строй пять проблемных домов.