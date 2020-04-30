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Число сделок с ипотекой на новостройки в Москве уменьшилось на 3% за I квартал 2020 г.

Всего в столице было зарегистрировано более 10,3 тыс. договоров участия в долевом строительстве

МОСКВА, 30 апреля. /ТАСС/. Более 10,3 тыс. договоров участия в долевом строительстве зарегистрировано в Москве за январь-март в 2020 году, что на 3% меньше, чем за аналогичный период прошлого года, сообщила в четверг пресс-служба столичного управления Росреестра.

"Управлением Росреестра по Москве в первом квартале 2020 года зарегистрировано 10 340 договоров участия в долевом строительстве (ДДУ) в отношении жилых и нежилых помещений с привлечением кредитных средств", - говорится в сообщении.

Это на 3% меньше в сравнении с аналогичным периодом прошлого года (10 638 ДДУ) и на 23% больше, чем двумя годами ранее (8 413 ДДУ).

"Несмотря на то, что по итогам I квартала 2020 года в Москве зарегистрировано на 3% меньше договоров на первичном рынке недвижимости с использованием кредитных средств, чем годом ранее, их доля от общего числа оформленных ДДУ третий год подряд находится примерно на одном уровне. Так, в январе-марте 2019 и 2020 годов показатель составлял 42%, а двумя годами ранее - 41%", - приводятся в сообщении слова главы ведомства Игоря Майданова.

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