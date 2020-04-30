Хуснуллин поручил следить за финансовым состоянием застройщиков

МОСКВА, 30 апреля. /ТАСС/. Региональные власти должны постоянно следить за финансовым состоянием застройщиков, чтобы не допустить появления новых обманутых дольщиков. Об этом заявил в четверг вице-премьер РФ Марат Хуснуллин на заседании президиума комиссии по региональному развитию.

"Мы сегодня активно работаем по финансированию достройки домов, я уже просил вас предоставить списки домов, которые вы можете достроить в этом либо начале следующего года. Минстрой совместно с ДОМ.РФ прошу проработать дорожную карту по всем объектам. Я прошу также наладить мониторинг финансового состояния застройщиков, чтоб оперативно реагировать на возникающие угрозы", - привела пресс-служба вице-премьера его слова.

Хуснуллин также отметил важность увеличения темпов строительства инфраструктурных объектов. "Инфраструктурное строительство - это хорошая антикризисная мера, поэтому я прошу вас проанализировать ситуацию и посмотреть, где можно привлекать частные инвестиции в реализацию этих проектов", - подчеркнул он.