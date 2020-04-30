Камбин выделил дополнительно более 650 млн рублей на благоустройство регионов

МОСКВА, 30 апреля. /ТАСС/. Правительство РФ выделило более 650 млн рублей 19 регионам на программу "Формирование комфортной городской среды", которая является частью нацпроекта "Жилье и городская среда". Об этом сообщает в четверг пресс-служба Минстроя РФ.

"Федеральным правительством принято решение о выделении 19 регионам дополнительных средств в размере 652,5 млн рублей на реализацию федерального проекта "Формирование комфортной городской среды" национального проекта "Жилье и городская среда". Указанные средства - экономия 2019 года по итогам конкурсных процедур по отбору подрядных организаций на благоустройство общественных и дворовых территорий", - говорится в сообщении.

Средства получат Республика Коми, Хакасия, Чувашская Республика, Забайкальский, Пермский, Приморский, Ставропольский края, Астраханская, Вологодская, Иркутская, Курганская, Магаданская, Оренбургская, Рязанская, Самарская, Смоленская, Тульская, Ульяновская области и Еврейская автономная область. Эти регионы подтвердили возможность реализовать дополнительные проекты по благоустройству до конца 2020 года, отметили в пресс-службе.

По словам главы Минстроя РФ Владимира Якушева, в этом году планируется благоустроить более 5,2 тыс. общественных пространств и 6 тыс. дворов. Дополнительные средства позволят благоустроить еще 20 мест. Всего по этой программе на 2020 год предусмотрено 39,1 млрд рублей из федерального бюджета. "За три года из внебюджетных источников на реализацию проекта формирования комфортной городской среды было привлечено 4,2 млрд рублей, что подтверждает заинтересованность не только жителей, но и предпринимателей в проекте", - добавили в пресс-службе ведомства.