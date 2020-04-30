Комитеты Госдумы поддержали поправки о самостоятельной продаже должниками ипотечного жилья

МОСКВА, 30 апреля. /ТАСС/. Комитет Госдумы по природным ресурсам, собственности и земельным отношениям поддержал законопроект о самостоятельной продаже должниками ипотечного жилья. Такое решение было принято на заседании комитета, которое прошло в четверг в онлайн-режиме.

В феврале 2020 года вице-спикер Госдумы Ирина Яровая ("Единая Россия") внесла в нижнюю палату парламента поправки в ФЗ "Об ипотеке (залоге недвижимости)", которые дадут гражданину возможность самостоятельно продать по максимально выгодной цене ипотечное жилье. По ее мнению, законопроект, с одной стороны, позволит банкам быстрее получить средства, а, с другой стороны, защитит интересы людей и даст им возможность выплатить долг на выгодных для них условиях.

"Мне кажется, что это один из важных шагов по защите граждан от не совсем добросовестных финансовых организаций. Предлагаю поддержать наше заключение и направить его в профильный комитет", - отметил глава думского комитета по природным ресурсам, собственности и земельным отношениям Николай Николаев.

По словам Николаева, комитет получил замечания от банков, которые не хотят, чтобы продажа залогового имущества происходила без их участия. При этом, когда банки через себя реализуют залоговое имущество, цена может быть такой низкой, что люди продолжают оставаться должниками, считает депутат. "В законопроекте дается [возможность] самостоятельно реализовывать [недвижимость], а соответственно, добиваться более выгодной и высокой цены", - добавил Николаев.

Перед тем, как законопроект будут рассматривать в первом чтении, комитеты Госдумы, которые являются его соисполнителями, должны дать свои заключения, в которых содержится рекомендации по принятию или отклонению инициативы депутатов. У законопроекта о самостоятельной продаже должниками ипотечного жилья два соисполнителя - комитет по природным ресурсам, собственности и земельным отношениям и комитет по государственному строительству и законодательству. Последний также поддержал предложенный Яровой законопроект, его заключение размещено в системе обеспечения законодательной деятельности.

В пояснительной записке к законопроекту отмечается, что на данный момент гражданин может продать заложенное имущество только через публичные торги в ходе исполнительного производства или через аукцион. На практике это имущество продается по низкой цене. При этом должнику нужно дополнительно оплатить услуги организатора торгов (до 3% стоимости имущества), а иногда еще исполнительский сбор (7% от стоимости имущества) и работу оценщика. Документ предлагает разрешить должникам в течение шести месяцев самостоятельно продать заложенное имущество.