Эксперт предупредил о риске неправильной трактовки моратория на оплату ЖКХ

МОСКВА, 30 апреля. /ТАСС/. Норма, накладывающая мораторий на штрафы за неуплату услуг жилищно-коммунального хозяйства (ЖКХ) с 6 апреля 2020 года по 1 января 2021 года, может неправильно трактоваться на местах, поскольку устанавливает мораторий только на взыскание неустойки, но не на ее начисление. Такое мнение ТАСС в четверг высказал эксперт тематической площадки Общероссийского народного фронта "Жилье и городская среда" Павел Склянчук.

Премьер-министр Михаил Мишустин в начале апреля подписал постановление, согласно которому в качестве меры поддержки населения из-за распространения коронавируса штрафы за неуплату услуг ЖКХ не будут взыскиваться до конца года.

"Пунктом 5 постановления правительства № 424 устанавливается мораторий только на взыскание неустойки, но не на ее начисление. Таким образом, на местах норму стали трактовать так, что неустойка за период действия ограничительных мер может быть предъявлена к взысканию после 1 января 2021 года", - сказал Склянчук.

Он добавил, что участники рынка ЖКХ попросили Минстрой России дать разъяснение по применению данной нормы, чтобы определиться с возможностью начисления накопленной неустойки за просрочку платежей по ЖКУ после отмены моратория 1 января 2021 года.

По данным Минстроя, общий объем задолженности в ЖКХ в начале 2020 года составлял 1,3 трлн рублей. Из них 810 млрд рублей задолжало население, управляющие компании и ТСЖ, 60 млрд рублей - бюджетные организации и более 400 млрд рублей - прочие потребители.

Согласно письму комиссии Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП) по жилищно-коммунальному хозяйству (ЖКХ), направленному Мишустину в середине апреля, из-за снижения платежной дисциплины в сфере ЖКХ прирост дебиторской задолженности на территории Российский Федерации в 2020 году может составить более 1 трлн рублей, а собираемость в целом снизится до 50%.