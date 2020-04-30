Объем выданной россиянам ипотеки в I квартале вырос на 23%

МОСКВА, 30 апреля. /ТАСС/. Объем ипотечных кредитов, выданных россиянам в I квартале 2020 года вырос на 23% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Средневзвешенная ставка в марте опустилась до 8,62%, следует из информации на сайте Банка России.

Согласно данным регулятора, в первом квартале этого года было выдано ипотечных кредитов на сумму 762 млрд рублей, тогда как ранее этот показатель составлял 619,1 млрд рублей.

При этом количество выданных за отчетный период жилищных кредитов (308,7 тыс.) увеличилось на 8,5% по отношению к январю - марту прошлого года (284,5 тыс.).

В марте россияне взяли 122,4 тыс. ипотечных кредитов на сумму 305,5 млрд рублей. Совокупный ипотечный портфель банков на 1 апреля достиг 7,7 трлн рублей.

Средневзвешенная ставка по ипотеке на 1 апреля составила 8,62%, что на 0,07 процентного пункта ниже, чем месяцем ранее (8,69%), и на 1,8 п.п. ниже, чем 1 апреля 2019 года (10,42%).