За полгода в России восстановили права более 17 тыс. обманутых дольщиков

МОСКВА, 30 апреля. /ТАСС/. Права более 17 тыс. дольщиков в 21 регионе России были восстановлены за последние полгода. При этом 7,5 тыс. из них уже получили компенсацию, сообщил заместитель министра строительства и ЖКХ РФ Никита Стасишин в эфире телеканала "Россия-24".

"Принято решение о восстановлении прав более 17 тыс. дольщиков в 21 регионе Российской Федерации", - сказал он.

Замминистра добавил, что фонд работает "достаточно оперативно", более 7,5 тыс. обманутых дольщиков в 20 регионах уже получили компенсацию.

Как уточнили ТАСС в пресс-службе Минстроя, данные приведены за период с ноября 2019 года.

Ранее президент РФ Владимир Путин на совещании по ситуации в сфере строительства заявил, что Фонд защиты прав дольщиков будет увеличен на 30 млрд рублей для завершения имеющихся проблемных строек. С 1 июля 2019 года российские застройщики лишились возможности привлекать деньги дольщиков напрямую. Воспользоваться деньгами дольщиков застройщики могут только после ввода объекта в эксплуатацию и регистрации в Едином государственном реестре недвижимости права собственности на первую квартиру.