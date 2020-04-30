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За полгода в России восстановили права более 17 тыс. обманутых дольщиков

7,5 тыс. из них уже получили компенсацию, сообщил замминистра строительства и ЖКХ РФ Никита Стасишин

МОСКВА, 30 апреля. /ТАСС/. Права более 17 тыс. дольщиков в 21 регионе России были восстановлены за последние полгода. При этом 7,5 тыс. из них уже получили компенсацию, сообщил заместитель министра строительства и ЖКХ РФ Никита Стасишин в эфире телеканала "Россия-24".

"Принято решение о восстановлении прав более 17 тыс. дольщиков в 21 регионе Российской Федерации", - сказал он.

Замминистра добавил, что фонд работает "достаточно оперативно", более 7,5 тыс. обманутых дольщиков в 20 регионах уже получили компенсацию.

Как уточнили ТАСС в пресс-службе Минстроя, данные приведены за период с ноября 2019 года.

Ранее президент РФ Владимир Путин на совещании по ситуации в сфере строительства заявил, что Фонд защиты прав дольщиков будет увеличен на 30 млрд рублей для завершения имеющихся проблемных строек. С 1 июля 2019 года российские застройщики лишились возможности привлекать деньги дольщиков напрямую. Воспользоваться деньгами дольщиков застройщики могут только после ввода объекта в эксплуатацию и регистрации в Едином государственном реестре недвижимости права собственности на первую квартиру.

Теги
Путин, Владимир ВладимировичРоссия
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