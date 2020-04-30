Медикам в Крыму выделят квартиры в новостройках, чтобы сократить кадровый дефицит

СИМФЕРОПОЛЬ, 30 апреля. /ТАСС/. Власти Крыма выделят медицинским работникам квартиры для сокращения кадрового дефицита в регионе, сообщил в четверг на своей странице "ВКонтакте" глава Крыма Сергей Аксенов.

Крым испытывает дефицит медицинских кадров. В марте Аксенов сообщал журналистам, что власти республики намерены до конца года приобрести 300 квартир для медработников региона, чтобы сократить дефицит персонала медучреждений.

"Обеспечение жильем медицинских работников - одна из ключевых задач. Два крупных застройщика, которые реализуют инвестпроекты на территории нашего региона, в рамках выполнения своих социальных обязательств передали 45 квартир в республиканскую казну. Это жилье получат, в том числе, работники крымского здравоохранения", - написал Аксенов.

В сентябре 2019 года Аксенов сообщал, что в соответствии с поручениями президента РФ крымское правительство заложило в республиканском бюджете 300 млн рублей на компенсацию аренды жилья иногородним медицинским работникам. Также в регионе снят возрастной ценз до 50 лет для участников программы "Земский доктор".

В декабре глава комитета по здравоохранению Госсовета Крыма Анна Рубель сообщала ТАСС, что в целом укомплектованность медорганизаций региона врачами составляет 80,4%. Дефицит составляет около 1,5 тыс. человек, из них порядка 600 врачей и более 900 - среднего персонала.