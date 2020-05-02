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Пандемия коронавируса нового типа

Якушев примет участие в заседании общественного совета Минстроя, несмотря на болезнь

Заседание пройдет 12 мая в режиме видеосвязи

МОСКВА, 2 мая. /ТАСС/. Министр строительства и ЖКХ Владимир Якушев примет участие в президиуме общественного совета ведомства 12 мая в режиме видеосвязи, несмотря на госпитализацию из-за коронавируса. Об этом в интервью газете "Комсомольская правда" сообщил председатель наблюдательного совета Фонда ЖКХ, председатель общественного совета при Минстрое Сергей Степашин.

"Безусловно. Кстати, надо отдать ему должное, он с пониманием относится к тому, чем мы [в общественном совете при Минстрое] занимаемся", - сказал Степашин, отвечая на вопрос об участии главы Минстроя Якушева в президиуме общественного совета.

По его словам, заседание пройдет 12 мая в формате видеоконференции. Всего участие в нем примут почти 100 человек из 44 регионов России. На президиуме общественного совета обсудят проблемы сферы жилищно-коммунального хозяйства.

Степашин также отметил, что вчера общался с министром. По его мнению, Якушев неплохо себя чувствует. "Голос такой же, как был до болезни. Виду не подает. Человек сильный", - добавил Степашин.

Ранее 1 мая стало известно, что глава Минстроя и его заместитель Дмитрий Волков заразились коронавирусом. По словам Якушева, он остается на связи и проходит лечение под присмотром врачей в одной из городских больниц.

Теги
Якушев, Владимир ВладимировичРоссияПандемия коронавируса нового типа
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