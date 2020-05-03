Хуснуллин считает, что льготная ипотека поможет избежать резкого падения спроса на жилье

МОСКВА, 3 мая. /ТАСС/. Резкое падение спроса на рынке новостроек России может быть предотвращено благодаря реализации программы льготной ипотеки под 6,5% годовых. Такое мнение высказал в воскресенье вице-премьер РФ Марат Хуснуллин в интервью программе " Москва. Кремль. Путин " на телеканале "Россия-1".

"Я думаю, что льготная ипотека, безусловно, позволит [предупредить падение спроса]. Вы знаете, люди у нас хорошо считают. Ты на 20 лет можешь взять кредит сегодня под 6,5%, эти 6,5% точно совершенно снивелируются. Это для людей очень выгодно", - сказал он, отвечая на вопрос, позволит ли льготная ипотека предотвратить резкое падение спроса на жилье.

По словам Хуснуллина, россияне проявляют большой интерес к данной программе. "Уже тысячи заявок в банках на оформление, и часть людей уже [их] оформили", - добавил он.

Правительство РФ утвердило программу льготной ипотеки под 6,5% годовых 23 апреля 2020 года. Ипотеку с господдержкой по ставке в 6,5% годовых можно оформить до 1 ноября этого года при покупке квартиры в новостройке.

Максимальная сумма кредита, определенная в рамках программы, составляет 8 млн рублей для Москвы, Московской области, Санкт-Петербурга и Ленинградской области и 3 млн рублей для остальных регионов страны. Первоначальный взнос установлен на уровне от 20%, срок ипотеки - до 20 лет. Программа позволит обеспечить выдачу до 250 тыс. жилищных кредитов, а также дополнительно привлечь в сферу жилищного строительства не менее 900 млрд рублей.