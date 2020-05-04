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Кабмин выделил 12 млрд рублей ДОМ.РФ на субсидирование ставок по кредитам для застройщиков

Эти средства выделены из резервного фонда

МОСКВА, 4 мая. /ТАСС/. Правительство РФ выделило из резервного фонда 12 млрд рублей ДОМ.РФ, эти средства потратят на субсидирование ставок по кредитам для застройщиков. Соответствующее постановление опубликовано в понедельник на официальном интернет-портале правовой информации.

"Выделить Минстрою России в 2020 году из резервного фонда правительства РФ бюджетные ассигнования в размере 12000000 тыс. рублей для предоставления акционерному обществу "ДОМ.РФ" субсидии в виде вклада в имущество, не увеличивающего его условный капитал, на цели возмещения кредитным организациям недополученных доходов по кредитам, выданным в целях реализации проектов жилищного строительства", - говорится в документе.

Ранее премьер-министр России Михаил Мишустин отмечал, что выделенные кабмином 12 млрд рублей пойдут на компенсации банкам, которые снизили ставки по проектному финансированию для застройщиков. Выделением компенсаций банкам будет заниматься ДОМ.РФ.

Теги
Мишустин, Михаил ВладимировичРоссия
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