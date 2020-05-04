Кабмин выделил 12 млрд рублей ДОМ.РФ на субсидирование ставок по кредитам для застройщиков

МОСКВА, 4 мая. /ТАСС/. Правительство РФ выделило из резервного фонда 12 млрд рублей ДОМ.РФ, эти средства потратят на субсидирование ставок по кредитам для застройщиков. Соответствующее постановление опубликовано в понедельник на официальном интернет-портале правовой информации.

"Выделить Минстрою России в 2020 году из резервного фонда правительства РФ бюджетные ассигнования в размере 12000000 тыс. рублей для предоставления акционерному обществу "ДОМ.РФ" субсидии в виде вклада в имущество, не увеличивающего его условный капитал, на цели возмещения кредитным организациям недополученных доходов по кредитам, выданным в целях реализации проектов жилищного строительства", - говорится в документе.

Ранее премьер-министр России Михаил Мишустин отмечал, что выделенные кабмином 12 млрд рублей пойдут на компенсации банкам, которые снизили ставки по проектному финансированию для застройщиков. Выделением компенсаций банкам будет заниматься ДОМ.РФ.