{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

В Даниловском районе Москвы построят 12-этажный дом по программе реновации

В одной из секций дома расположатся квартиры для людей с ограниченными возможностями

МОСКВА, 6 мая. /ТАСС/. Трехсекционный 12-этажный жилой дом по программе реновации планируют построить в Даниловском районе Москвы. Комплекс площадью около 17 тыс. кв.м выполнят по индивидуальному проекту, квартиры одной из трех секций приспособят для маломобильных граждан, сообщил ТАСС в среду главный архитектор Москвы, первый заместитель председателя Москомархитектуры Сергей Кузнецов.

"Согласован проект стартового дома по программе реновации в Даниловском районе. Этажность здания варьируется от 11 до 12 этажей, во второй секции будут располагаться квартиры, специально приспособленные для маломобильных граждан. Все жилые помещения, согласно распоряжению мэра Сергея Собянина, будут с качественной отделкой", - сказал Кузнецов.

Он уточнил, что объемно-планировочные решения в монолите выполнило АО "Моспроект-3", а фасады в классических холодных оттенках - работа архитектурного бюро Андрея Асадова. Общая площадь комплекса составит порядка 17 тыс. кв.м, включая подземный паркинг на 38 машиномест.

"В качестве облицовки решено использовать бетонные плиты - это качественный и долговечный материал, который позволит максимально элегантно воплотить авторскую идею. Заранее предусмотрены и корзины для кондиционеров, что в будущем позволит избежать деформации изначального архитектурного облика здания", - добавил Кузнецов.

Дом будет построен по адресу: Пересветов переулок, владение 5.

О программе

Программа реновации в Москве была утверждена 1 июня 2017 года, когда президент РФ Владимир Путин подписал поправки к закону "О статусе столицы Российской Федерации". Через месяц мэр Москвы Сергей Собянин утвердил программу, в которую по итогам голосования, проведенного среди жителей столицы, вошло более 5 тыс. домов, в основном пятиэтажные хрущевки. Это почти 70% имеющегося жилого фонда такого типа в Москве. В программу включен 5171 дом.

Общая площадь жилья, подлежащего реновации в столице, составляет около 16 млн кв. м - это 350 тыс. квартир, в которых проживают около 1 млн москвичей.

По данным Стройкомплекса Москвы, в рамках программы реновации будет построено около 30 млн кв. м жилья, то есть почти вдвое больше площади сносимого. По данным департамента городского имущества, общая площадь каждой новой квартиры почти на 20-30% больше тех, в которых жили люди в пятиэтажках.

Теги
Собянин, Сергей СеменовичРоссия
Реклама на ТАСС
Эксперты: штрафы за незаконную перепланировку для юрлиц устранили правовой пробел
Ранее на собственников бизнеса на первых этажах не было мер воздействия
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС