В Даниловском районе Москвы построят 12-этажный дом по программе реновации

МОСКВА, 6 мая. /ТАСС/. Трехсекционный 12-этажный жилой дом по программе реновации планируют построить в Даниловском районе Москвы. Комплекс площадью около 17 тыс. кв.м выполнят по индивидуальному проекту, квартиры одной из трех секций приспособят для маломобильных граждан, сообщил ТАСС в среду главный архитектор Москвы, первый заместитель председателя Москомархитектуры Сергей Кузнецов.

"Согласован проект стартового дома по программе реновации в Даниловском районе. Этажность здания варьируется от 11 до 12 этажей, во второй секции будут располагаться квартиры, специально приспособленные для маломобильных граждан. Все жилые помещения, согласно распоряжению мэра Сергея Собянина, будут с качественной отделкой", - сказал Кузнецов.

Он уточнил, что объемно-планировочные решения в монолите выполнило АО "Моспроект-3", а фасады в классических холодных оттенках - работа архитектурного бюро Андрея Асадова. Общая площадь комплекса составит порядка 17 тыс. кв.м, включая подземный паркинг на 38 машиномест.

"В качестве облицовки решено использовать бетонные плиты - это качественный и долговечный материал, который позволит максимально элегантно воплотить авторскую идею. Заранее предусмотрены и корзины для кондиционеров, что в будущем позволит избежать деформации изначального архитектурного облика здания", - добавил Кузнецов.

Дом будет построен по адресу: Пересветов переулок, владение 5.

О программе

Программа реновации в Москве была утверждена 1 июня 2017 года, когда президент РФ Владимир Путин подписал поправки к закону "О статусе столицы Российской Федерации". Через месяц мэр Москвы Сергей Собянин утвердил программу, в которую по итогам голосования, проведенного среди жителей столицы, вошло более 5 тыс. домов, в основном пятиэтажные хрущевки. Это почти 70% имеющегося жилого фонда такого типа в Москве. В программу включен 5171 дом.

Общая площадь жилья, подлежащего реновации в столице, составляет около 16 млн кв. м - это 350 тыс. квартир, в которых проживают около 1 млн москвичей.

По данным Стройкомплекса Москвы, в рамках программы реновации будет построено около 30 млн кв. м жилья, то есть почти вдвое больше площади сносимого. По данным департамента городского имущества, общая площадь каждой новой квартиры почти на 20-30% больше тех, в которых жили люди в пятиэтажках.