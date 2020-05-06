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Эксперт считает, что аренда жилья в России может к июлю подешеветь на 20%

После возобновления экономической активности ставки не вернутся на прежний, допандемийный, уровень, полагает гендиректор портала "Мир квартир" Павел Луценко
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© Александр Демьянчук/ТАСС

МОСКВА, 6 мая. /ТАСС/. Аренда квартир в крупнейших городах России к июлю 2020 года может подешеветь на 20% из-за ситуации с коронавирусом. Об этом ТАСС в среду сообщил генеральный директор федерального портала "Мир квартир" Павел Луценко.

"Если пойдет такими темпами, то к июлю ставки могут упасть на 10-20%. Все зависит от того, когда закончится карантин и возобновится экономическая активность. Однако и после ее возобновления ставки не вернутся на прежний, допандемийный, уровень, так как многие арендаторы понесли потери и уже не готовы платить столько, сколько раньше", - сказал Луценко.

Согласно исследованию федерального портала, охватившему 70 городов РФ с населением более 300 тыс. жителей, по итогам апреля 2020 года однокомнатные квартиры подешевели в 47 городах из 70, двухкомнатные - в 50, трехкомнатные - в 57. В среднем по всем городам "однушки" снизились в цене на 1,8%, "двушки"- на 2,5%, "трешки" - на 3,7%.

По словам Луценко, сильнее всего подешевели съемные квартиры в городах-миллионниках и регионах с высокой активностью, где из-за коронавируса произошел отток трудовых мигрантов. Так, больше всего в апреле упали арендные ставки в Кирове, Новосибирске, Екатеринбурге, Казани, Ростове, Уфе, Краснодаре, Москве, Московской области, Волгограде и Сочи. Заметное снижение наблюдалось также в Белгороде, Красноярске, Самаре и Санкт-Петербурге.

Сейчас съемная однокомнатная квартира России в среднем стоит 13,1 тыс. рублей в месяц, двухкомнатная - 17,4 тыс., трехкомнатная - 23 тыс.

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