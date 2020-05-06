Застройщики смогут получить кредиты по субсидированной ставке 5,5%

МОСКВА, 6 мая. /ТАСС/. Российские застройщики смогут получить проектное финансирование на строительство жилья по субсидированной ставке в 5,5%. Об этом заявил и. о. министра строительства и ЖКХ Никита Стасишин на совещании под руководством президента РФ Владимира Путина по вопросам борьбы с коронавирусом.

"Программа по субсидированию процентных ставок для застройщиков, которые [взяли кредиты] до 1 мая 2020 года. Им будет субсидироваться ставка по кредитам на цели жилищного строительства, и ставка составит 5,5%. Сейчас идет формирование заявок, в ближайшее время мы начнем рассматривать", - сказал Стасишин.

Правительство РФ выделило из резервного фонда 12 млрд рублей ДОМ.РФ, эти деньги потратят на субсидирование ставок по кредитам для застройщиков. Ранее премьер-министр России Михаил Мишустин отмечал, что средства пойдут на компенсации банкам, которые снизили ставки по проектному финансированию для застройщиков. Выделением компенсаций банкам будет заниматься ДОМ.РФ.

С 1 июля 2019 года российские застройщики лишились возможности привлекать деньги дольщиков напрямую. Средства граждан, вложенные в приобретение жилья, будут храниться на банковских счетах эскроу, строительство при этом будет вестись за счет банковских кредитов. Воспользоваться деньгами дольщиков застройщики смогут только после ввода объекта в эксплуатацию и регистрации в Едином государственном реестре недвижимости права собственности на первую квартиру.