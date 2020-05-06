Девелоперы сообщили, что расконсервация московских строек может занять меньше суток

МОСКВА, 6 мая. /ТАСС/. Срок расконсервации московских строек может составить от восьми часов до семи дней. Такое мнение высказали ТАСС опрошенные в среду участники рынка.

В среду на совещании под руководством президента РФ Владимира Путина мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что с 12 мая можно разрешить работу всех строительных предприятий в Москве. С 13 апреля из-за ситуации с коронавирусом в столице было приостановлено выполнение строительных и ремонтных работ, ограничение не коснулось только объектов медицинского назначения, метро и транспорта.

"ПИК" полностью готов к возобновлению строек в кратчайшие сроки с соблюдением необходимых мер безопасности по предотвращению распространения коронавируса. Сразу же после снятия ограничений мы готовы начать работу на строительных площадках и возобновить весь производственный цикл в течение восьми часов", - сообщили ТАСС в пресс-службе девелопера.

Строительные площадки девелопера "Инград" смогут заработать непосредственно с момента открытия - с 12 мая, в течение семи дней они выйдут на запланированные графики и темпы, рассказал ТАСС вице-президент группы компаний Григорий Звенигородский. По его словам, компания сформировала достаточный запас стройматериалов и поэтапно мобилизует всех подрядчиков. "В течение всего срока приостановки строительства часть из них находилась по месту жительства и теперь вернется к работе, оставшиеся в Москве были обеспечены жильем, питанием и средствами защиты", - сказал эксперт, уточнив, что готовность к возобновлению работ он оценивает в 100%.

ГК "Гранель" при возобновлении строительных работ потребуется не больше трех дней, чтобы настроить все рабочие процессы, в том числе поставку материалов и принятие всех необходимых профилактических мер, рассказал ТАСС директор строительного комплекса группы компаний Андрей Зимонов. Возобновить строительство готовы не только девелоперы, но и подрядчики, добавил генеральный директор ГК "МИЦ" Даромир Обуханич. В беседе с ТАСС он сообщил, что в рамках проектного финансирования также можно спрогнозировать достаточное поступление денежных средств на строительство. "Банки, с которыми мы работаем, выполняют все договоренности", - сказал он.

Девелоперу Level Group потребуется неделя на то, чтобы выйти на 80% мощности строительных работ, рассказал генеральный директор компании Кирилл Игнахин. По его словам, период простоя не скажется на сроках ввода в эксплуатацию, объекты будут сданы в срок. "Если правительство разрешит производство работ в полном масштабе, без каких-либо ограничений, полуторамесячное отставание легко сократить", - отметил в свою очередь генеральный директор УК "Развитие" (девелопер ЖК "Мир Митино") Игорь Козельцев.

Меры безопасности

Все меры предосторожности на стройках Москвы продолжают приниматься в усиленном режиме, рассказали ТАСС опрошенные участники рынка. "Мы продолжим регулярно проводить дезинфекции во всех наших штабах строительства. Кроме того, обязательной ежедневной обработке дезинфицирующими средствами будут подвержены мобильные бытовые помещения, дорожно-строительные машины и механизмы, которые работают на стройплощадках, въезжающие и выезжающие машины. Всем сотрудникам ежедневно измеряется температура", - сообщил ТАСС президент ГК "Кортрос" Вениамин Голубицкий.

Дезинфекция всех помещений на строительных площадках и производствах ГК "ПИК" обязательна и проводится несколько раз в день, рассказали в пресс-службе девелопера. Время начала и конца рабочих смен изменены, чтобы избежать скопления сотрудников на проходных и в раздевалках. При выполнении работ сотрудникам рекомендовано соблюдать безопасную дистанцию в два метра. Чтобы избежать большого скопления людей, увеличено число рейсов служебных автобусов.

"Все рабочие обеспечены масками и санитайзерами, ежедневно будет проводиться измерение температуры. Работа столовой переведена в режим бесконтактной передачи питания в ланч-боксах. В общежитиях также проводятся необходимые профилактические мероприятия: дезинфекция и влажная уборка помещений, измерение температуры, установка антисептиков в местах общего пользования, изолирование сотрудников с признаками вирусной инфекции", - уточнили в пресс-службе.