{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Пандемия коронавируса нового типа

Девелоперы сообщили, что расконсервация московских строек может занять меньше суток

Участники рынка отметили, что все меры предосторожности на стройках продолжают приниматься в усиленном режиме

МОСКВА, 6 мая. /ТАСС/. Срок расконсервации московских строек может составить от восьми часов до семи дней. Такое мнение высказали ТАСС опрошенные в среду участники рынка.

В среду на совещании под руководством президента РФ Владимира Путина мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что с 12 мая можно разрешить работу всех строительных предприятий в Москве. С 13 апреля из-за ситуации с коронавирусом в столице было приостановлено выполнение строительных и ремонтных работ, ограничение не коснулось только объектов медицинского назначения, метро и транспорта.

"ПИК" полностью готов к возобновлению строек в кратчайшие сроки с соблюдением необходимых мер безопасности по предотвращению распространения коронавируса. Сразу же после снятия ограничений мы готовы начать работу на строительных площадках и возобновить весь производственный цикл в течение восьми часов", - сообщили ТАСС в пресс-службе девелопера.

Строительные площадки девелопера "Инград" смогут заработать непосредственно с момента открытия - с 12 мая, в течение семи дней они выйдут на запланированные графики и темпы, рассказал ТАСС вице-президент группы компаний Григорий Звенигородский. По его словам, компания сформировала достаточный запас стройматериалов и поэтапно мобилизует всех подрядчиков. "В течение всего срока приостановки строительства часть из них находилась по месту жительства и теперь вернется к работе, оставшиеся в Москве были обеспечены жильем, питанием и средствами защиты", - сказал эксперт, уточнив, что готовность к возобновлению работ он оценивает в 100%.

ГК "Гранель" при возобновлении строительных работ потребуется не больше трех дней, чтобы настроить все рабочие процессы, в том числе поставку материалов и принятие всех необходимых профилактических мер, рассказал ТАСС директор строительного комплекса группы компаний Андрей Зимонов. Возобновить строительство готовы не только девелоперы, но и подрядчики, добавил генеральный директор ГК "МИЦ" Даромир Обуханич. В беседе с ТАСС он сообщил, что в рамках проектного финансирования также можно спрогнозировать достаточное поступление денежных средств на строительство. "Банки, с которыми мы работаем, выполняют все договоренности", - сказал он.

Девелоперу Level Group потребуется неделя на то, чтобы выйти на 80% мощности строительных работ, рассказал генеральный директор компании Кирилл Игнахин. По его словам, период простоя не скажется на сроках ввода в эксплуатацию, объекты будут сданы в срок. "Если правительство разрешит производство работ в полном масштабе, без каких-либо ограничений, полуторамесячное отставание легко сократить", - отметил в свою очередь генеральный директор УК "Развитие" (девелопер ЖК "Мир Митино") Игорь Козельцев.

Меры безопасности

Все меры предосторожности на стройках Москвы продолжают приниматься в усиленном режиме, рассказали ТАСС опрошенные участники рынка. "Мы продолжим регулярно проводить дезинфекции во всех наших штабах строительства. Кроме того, обязательной ежедневной обработке дезинфицирующими средствами будут подвержены мобильные бытовые помещения, дорожно-строительные машины и механизмы, которые работают на стройплощадках, въезжающие и выезжающие машины. Всем сотрудникам ежедневно измеряется температура", - сообщил ТАСС президент ГК "Кортрос" Вениамин Голубицкий.

Дезинфекция всех помещений на строительных площадках и производствах ГК "ПИК" обязательна и проводится несколько раз в день, рассказали в пресс-службе девелопера. Время начала и конца рабочих смен изменены, чтобы избежать скопления сотрудников на проходных и в раздевалках. При выполнении работ сотрудникам рекомендовано соблюдать безопасную дистанцию в два метра. Чтобы избежать большого скопления людей, увеличено число рейсов служебных автобусов.

"Все рабочие обеспечены масками и санитайзерами, ежедневно будет проводиться измерение температуры. Работа столовой переведена в режим бесконтактной передачи питания в ланч-боксах. В общежитиях также проводятся необходимые профилактические мероприятия: дезинфекция и влажная уборка помещений, измерение температуры, установка антисептиков в местах общего пользования, изолирование сотрудников с признаками вирусной инфекции", - уточнили в пресс-службе.

Теги
РоссияПандемия коронавируса нового типа
Реклама на ТАСС
Минстрой: банки выдали ипотечных кредитов под 6,5% на общую сумму 6 млрд руб.
По состоянию на 1 мая, подано 20 тыс. заявок, уточнил и.о. главы ведомства Никита Стасишин
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС