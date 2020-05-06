ДОМ.РФ проведет международный архитектурный конкурс на концепцию развития Саратова

МОСКВА, 6 мая. /ТАСС/. ДОМ.РФ по поручению правительства РФ проведет международный архитектурный конкурс на концепцию развития центральной части Саратова, включающей территории бывшего аэропорта, Соколовой горы, Глебучего оврага, а также Зеленого острова и острова Покровские пески, сообщила в среду пресс-служба компании.

"Общая площадь территорий составляет более 400 гектаров. Концепция развития данных территорий позволит раскрыть градостроительный потенциал города, создать комфортные и современные пространства, которые будут востребованы у жителей и туристов, а также повысить индекс качества городской среды", - говорится в сообщении.

Как уточнили ТАСС в ДОМ.РФ, конкурс планируется начать в августе - сентябре, победителя определят в апреле 2021 года. При этом после выбора оператора конкурса и разработки конкурсной процедуры сроки могут быть изменены, отметили в компании. Подчеркивается, что открытый международный конкурс позволит привлечь к разработке решений лучшие российские и зарубежные архитектурные бюро.

Стратегия развития Саратова

Вместе с этим по инициативе председателя Госдумы Вячеслава Володина и губернатора Саратовской области Валерия Радаева ДОМ.РФ разработает стратегию пространственного и социально-экономического развития Саратовской агломерации до 2030 года. При этом проведение международного конкурса и разработка стратегии будут проходить параллельно, и предложенные конкурсантами концепции должны будут учитывать основные векторы развития всей агломерации.

"С появлением такого стратегического документа, который скоординирует все проекты развития, регион выйдет на новый уровень качества жизни, появятся современные точки притяжения для жителей, бизнеса и туристов, что положительно отразится и на экономике Саратовской области. Особое внимание будет уделено привлечению жителей к обсуждению и совместной работе над концепциями и проектами", - приводятся в сообщении слова генерального директора ДОМ.РФ Виталия Мутко.

По словам губернатора Валерия Радаева, в агломерации проживают порядка 1 млн 200 тыс. человек. "Успешная реализация задуманного позволит создать в регионе новые рабочие места, пространства для отдыха, построить современные жилые кварталы и в конечном счете вывести на новый уровень качество городской среды", - отметил Радаев, которого цитирует пресс-служба.

В своей работе ДОМ.РФ будет учитывать стандарт комплексного развития территорий, разработанный компанией совместно с Минстроем и одобренный проектным комитетом по нацпроекту "Жилье и городская среда". Финансироваться работы будут за счет средств Фонда ДОМ.РФ.

Ранее Фонд ДОМ.РФ разработал мастер-планы для Калининграда, Владивостока, Сергиева Посада и Свободного, организовал открытый международный конкурс на дизайн-проекты стандартного жилья и жилой застройки, международный архитектурный конкурс на концепцию парка "Тучков Буян" в Санкт-Петербурге. Кроме того, совместно с Минстроем России проводится всероссийский конкурс лучших проектов создания комфортной городской среды в малых городах и исторических поселениях.