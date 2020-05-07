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Программу выкупа жилья в новостройках предложили распространить на Москву и Петербург

Генеральный директор ДОМ.РФ Виталий Мутко считает, что это позволит сделать программу более эффективной

МОСКВА, 7 мая. /ТАСС/. Программу прямого выкупа непроданных квартир в новостройках целесообразно распространить на Москву и Санкт-Петербург, чтобы увеличить ее эффективность. Такое мнение высказал в четверг генеральный директор ДОМ.РФ Виталий Мутко на онлайн-встрече Национального объединения строителей (НОСТРОЙ) с представителями ДОМ.РФ.

"В сложный период мы выкупаем определенное количество жилья. Выкупаем, содержим его, а потом опять возвращаем в рынок или продаем государству. Сейчас, по поручению президента, гарантия где-то на 50 млрд рублей. <…> Мы хотели бы увеличить программу до 150 млрд рублей, убрать ограничения по регионам - включить Москву, Санкт-Петербург и попробовать сделать эту программу более эффективной", - сказал Мутко.

Президент РФ Владимир Путин заявлял, что ДОМ.РФ получит 50 млрд рублей на прямой выкуп непроданных квартир в новостройках, также компания планирует дополнительно направить на эти цели 100 млрд рублей. ДОМ.РФ намерен продавать выкупленные квартиры на открытом рынке, в том числе в рамках льготных программ - семейной ипотеки, дальневосточной ипотеки, а также по новой программе субсидирования ипотечных ставок.

Согласно презентации ДОМ.РФ, потенциальными участниками программы могли бы стать 412 застройщиков в 69 регионах страны, которые возводят 10,4 млн кв. м. "У этих застройщиков уже продано 5,7 млн кв. м. По нашим оценкам, чтобы выкупить у них жилье, потребуется более 150 млрд рублей. Заявки предлагается обрабатывать в порядке их поступления до тех пор, пока у нас будут оставаться средства на выкуп", - рассказал в ходе онлайн-встречи замруководителя аналитического центра ДОМ.РФ Никита Белоусов.

По его словам, примерно 80% предполагаемого объема программы придется на 15 регионов. Это в первую очередь Москва, в которой таких проектов 2,2 млн кв. м, Санкт-Петербург - 1,7 млн кв. м, Московская область - 1,4 млн и Краснодарский край - чуть менее 900 тыс. кв. м. "Уровень реализации по всем этим проектам в среднем составляет 50-60%. Проекты, которые находятся в динамичной фазе, крайне важно поддержать с точки зрения спроса, чтобы их завершить в срок, и граждане смогли получить свои квартиры", - подчеркнул Белоусов.

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