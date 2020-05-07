Олег Говорун может покинуть пост главы Фонда дольщиков

МОСКВА, 7 мая. /ТАСС/. Гендиректор Фонда защиты прав граждан - участников долевого строительства Олег Говорун может покинуть свой пост. Об этом ТАСС сообщил информированный источник.

"Вопрос об освобождении Говоруна от занимаемой должности обсуждается", - сообщил ТАСС источник в правительстве. Еще один собеседник агентства, знакомый с ситуацией, добавил, что вопрос с отставкой возник из-за личного желания Говоруна покинуть занимаемый пост.

В пресс-службе единого института развития ДОМ.РФ, в периметр которой входит Фонд дольщиков, не стали комментировать возможность отставки Говоруна. Там также сообщили ТАСС, что дата ближайшего заседания набсовета фонда пока не определена.

Олег Говорун был назначен генеральным директором Фонда защиты прав граждан - участников долевого строительства распоряжением правительства в августе 2019 года сроком на три года. На посту гендиректора фонда он сменил Александра Плутника, который занимал эту должность с момента ее создания в 2017 году.

Говорун в 2012 году был министром регионального развития России. С 2013 года занимал должность начальника управления по социально-экономическому сотрудничеству со странами СНГ, Абхазией и Южной Осетией в администрации президента РФ. После его преобразования в управление по приграничному сотрудничеству в 2018 году возглавлял его вплоть до 2019 года.

Фонд защиты прав граждан - участников долевого строительства создан осенью 2017 года во исполнение поручения президента РФ Владимира Путина. Работа фонда направлена на повышение гарантии защиты прав людей, деньги которых застройщики привлекают для строительства многоквартирных домов. В конце марта вице-премьер Марат Хуснуллин стал председателем наблюдательного совета Фонда защиты прав граждан - участников долевого строительства. Также в набсовет фонда входит генеральный директор ДОМ.РФ Виталий Мутко.