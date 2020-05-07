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Удмуртия получила 41 млн рублей на переселение граждан из аварийного жилья

В прошлом году новые квартиры получили 352 человека

ИЖЕВСК, 7 мая. /ТАСС/. Фонд содействия реформированию ЖКХ выделил 41 млн рублей Удмуртии на расселение граждан из аварийных домов в 2020 году, сообщил в четверг на своей странице "ВКонтакте" глава республики Александр Бречалов.

"В Удмуртию поступил 41 млн рублей из Фонда содействия реформированию ЖКХ на переселение граждан из аварийного жилья. Программа по переселению реализуется в рамках нацпроекта "Жилье и городская среда". В прошлом году нам удалось расселить 5,3 тыс. кв. м аварийного жилья - 352 человека получили новый дом", - написал Бречалов.

По его словам, полностью выполнили первый этап программы три города - Глазов, Воткинск, Сарапул и Кизнерский район. "Глазов расселил все дома, признанные аварийными до 1 января 2017 года", - добавил руководитель республики.

Он отметил, что в 2020 году стартовал второй этап региональной программы, в нем принимают участие пять муниципальных образований: Ижевск, Воткинск, Алнашский, Завьяловский и Кизнерский районы. "За два года мы должны расселить около 9 тыс. кв. м аварийного жилья и обеспечить новым жильем 624 человека", - отметил Бречалов.

Реализация национального проекта "Жилье и городская среда" рассчитана до 2024 года. Нацпроект состоит из четырех федеральных проектов: "Ипотека", "Жилье", "Формирование комфортной городской среды" и "Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда". Общий объем финансирования мероприятий из всех источников, включая внебюджетные, превышает 1 трлн рублей. Основной целевой показатель нацпроекта - обеспечение ежегодного ввода в эксплуатацию 120 млн кв. м жилья и улучшение жилищных условий 5 млн семей ежегодно.

Теги
РоссияБречалов, Александр ВладимировичУдмуртия
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