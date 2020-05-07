Депутат Якубовский: Говорун уходит с поста главы Фонда дольщиков по собственному желанию

МОСКВА, 7 мая. /ТАСС/. Генеральный директор Фонда защиты прав дольщиков Олег Говорун написал заявление по собственному желанию о снятии с себя полномочий. Об этом ТАСС сообщил депутат Государственной думы, руководитель рабочей группы "Единой России" по защите прав дольщиков Александр Якубовский.

Ранее источники ТАСС сообщили о возможной отставке главы фонда.

"Насколько мне известно, это было взвешенное решение, которое Олег Маркович принял лично. Ни о каком увольнении речи не идет, тем более что это может сделать только премьер-министр. Олег Говорун написал заявление по собственному желанию, далее решение за председателем правительства", - сказал Якубовский.

Он также отметил, что после принятия всех необходимых поправок в законодательство о банкротстве застройщиков и долевом строительстве процесс решения проблем обманутых дольщиков ускорился. "Кто-то получил и продолжает сейчас получать компенсации за квартиры, по другим домам принято решение достроить дома. Олег Маркович лично принимал участие в выездах на проблемные объекты, общался с населением", - сказал Якубовский.

Также информацию о добровольном снятии с себя полномочий Говоруном агентству подтвердили в Общероссийском народном фронте. "По моей информации, Говорун уходит по своему желанию, написано заявление. Нельзя не отметить, что он вступил в должность, когда была уже сформирована правовая база для работы фонда. Но именно при нем фонд начал выплачивать деньги дольщикам", - отметил заместитель руководителя исполкома ОНФ Арсений Беленький. Собеседник агентства отметил, что Говорун смог грамотно организовать работу фонда и российских регионов, где есть долгострои и обманутые дольшики. Новому руководителю достанется уже работающий механизм, который надо будет адаптировать под текущие реалии и задачи, заключил Беленький.

Олег Говорун был назначен генеральным директором Фонда защиты прав граждан - участников долевого строительства распоряжением правительства в августе 2019 года. До этого он занимал должность начальника управления по приграничному сотрудничеству в Администрации президента РФ.