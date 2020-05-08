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Кабмин одобрил законопроект о продлении истекающих сроков аренды госучастков

Проект закона в ближайшее время будет внесен в Госдуму

МОСКВА, 8 мая. /ТАСС/. Правительство одобрило законопроект об увеличении срока аренды земельных участков, находящихся в государственной или муниципальной собственности. Об этом сообщает пресс-служба Росреестра.

"Правительство РФ одобрило законопроект о новых мерах поддержки предпринимательского сообщества в связи с коронавирусной инфекцией, в котором учтены предложения Росреестра об увеличении сроков действующих договоров аренды земельных участков, находящихся в государственной или муниципальной собственности", - говорится в релизе.

В Росреестре отметили, что законопроект в ближайшее время будет внесен в Госдуму. Согласно документу, срок продления не должен превышать первоначальный срок договора аренды или он составит три года, если договор заключался на срок более трех лет. В Росреестре пояснили, что для продления аренды нужно будет написать заявление арендодателю.

Ранее вице-премьер Виктория Абрамченко отметила, что многие арендаторы государственных земель сегодня вынуждены приостановить освоение участков. Автоматическое продление аренды позволит сократить бюрократические процедуры, чтобы арендаторы могли заниматься вопросами сохранения своего бизнеса и трудовых коллективов, считает вице-премьер.

По данным руководителя Росреестра Олега Скуфинского, сегодня 92,2% от общей площади РФ или более 1,5 млрд га земельных участков находится в государственной и муниципальной собственности. При этом арендовано более 201,7 млн га земель, из которых 196,4 млн га предоставлено организациям и гражданам, которые занимаются производством сельскохозяйственной продукции.

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