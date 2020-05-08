Инвесторы в 2020 году вложат 10 млрд рублей в строительство шести гостиниц в Петербурге

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 8 мая. /ТАСС/. Инвесторы планируют в 2020 году построить в Петербурге шесть гостиниц в общей сложности на более 1 тыс. номеров. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе городского комитета по инвестициям.

"В соответствии с информацией инвесторов, в 2020 году запланировано осуществить ввод в эксплуатацию шести гостиниц, общий объем инвестиций по данным объектам - порядка 10 млрд рублей, объем номерного фонда - более 1 тыс. номеров", - отметила представитель пресс-службы.

По ее словам, на сопровождении в комитете по инвестициям и СПб ГБУ "Управление инвестиций" на данный момент находятся 19 проектов по созданию объектов гостиничной инфраструктуры с разным сроком ввода. Заявленный объем инвестиций на их реализацию - более 47 млрд рублей, общий номерной фонд - около 8,5 тыс. номеров. По данным комитета по развитию туризма в Петербурге, в 2019 году общий номерной фонд в городе превысил 45 тыс. номеров, из которых большая часть - малые средства размещения с номерным фондом менее 50 номеров.

Ситуация в гостиничной сфере Петербурга

Тем временем аналитики и участники рынка отмечают, что сейчас ввиду ограничений, вызванных пандемией нового коронавируса, в отрасли сложилась непростая ситуация. "В настоящее время условно можно разделить отели на две категории: те, которые полностью приостановили деятельность и ждут, когда снимутся ограничения на передвижение, и те, которые не закрывались, ведут прием, но у них [число] гостей на минимальном уровне", - сказал ТАСС директор представительства Федерации рестораторов и отельеров в Санкт-Петербурге Александр Марков.

По его словам, на рынке сейчас есть лишь небольшая доля объектов, где предлагают номера в качестве места для самоизоляции: "Были такие предложения и для пожилых людей, и для тех, кому, например, просто нужно работать удаленно, но это не массовая история". Многие гостиницы пользуются возникшей паузой для того, чтобы привести в порядок номерной фонд, сделать какие-то плановые строительные и ремонтные работы, провести аудит номеров, добавил он.

Отельер, владелец управляющей компании HotelKit и руководитель "Лиги малых отелей, хостелов и туристического жилья" по Северо-Западному федеральному округу Алена Енова привела свои оценки загруженности отелей. "Загрузка в майские праздники обычно стремится к 100%, сейчас рынок заполнен примерно таким образом: большие отели - на 7-15%, такого не существовало никогда, а малые средства размещения в среднем - от 10 до 30%", - сказала она ТАСС, добавив, что средняя загрузка по городу составляет сейчас не более 30%, то есть на 70% меньше, чем обычно.

Эксперт пояснила, что уровень "выживаемости" у малых средств размещения обычно соответствует заполняемости в 30-40% у малых средств размещения и около 25% у крупных отелей. "Все очень сильно сейчас "упали" и многие работают в минус", - отметила она.

При этом, по данным консалтинговой компании JLL, в Санкт-Петербурге средневзвешенная загрузка международных брендированных гостиниц в первом квартале 2020 года составила 38%, что на 13% ниже аналогичного показателя 2019 года (44%). "Третий и четвертый квартала будут характеризоваться постепенным восстановлением спроса. Роспотребнадзор предложил свое видение по снятию ограничений, в соответствии с которым все гостиницы и организации общепита смогут вернуться к прежнему режиму работы только в рамках третьего этапа", - рассказала ТАСС руководитель отдела гостиничного бизнеса JLL Яна Уханова, добавив, что наступление третьего этапа прогнозировать "крайне сложно".

Нужна поддержка

По словам Маркова, сейчас все профессиональное сообщество озадачено вопросами о сроках снятия ограничений и о переориентировании турпотока в условиях, когда на протяжении длительного времени не будет иностранных туристов, они ранее составляли существенную долю гостей. В отрасли исходят из того, что внутренний поток начнет восстанавливаться раньше, чем международный, считает он.

Также одной из самых обсуждаемых тем являются меры поддержки. "Понятно, без программ поддержки отрасли будет не выжить - потери очень большие", - сказал он. Вместе с тем, по его оценке, если в случае с пандемией говорится о скором приближении пика заболеваемости, то для индустрии гостеприимства "кризис только начинается". С учетом накопленных отсроченных платежей и падения оборота почти до нулевых значений после снятия ограничений восстановление и денежного, и туристического потоков будет идти очень медленно, полагает Марков.

Пока игроки рынка ожидают восстановления спроса, власти и регуляторы стараются им помочь. Например, управление Федеральной антимонопольной службы (ФАС) по Санкт-Петербургу обратилось к ресурсоснабжающим предприятиям и властям города с предложением отказаться от начисления пени и штрафных санкций в виде отключения от коммунальных услуг в отношении предприятий гостиничной отрасли в период пандемии.

Поводом для обращения стало письмо, поступившее в управление антимонопольного органа от представителей рынка гостиничных услуг Санкт-Петербурга, в котором они отмечают резкое падение спроса на их услуги в период угрозы распространения новой коронавирусной инфекции, что привело к невозможности полной и своевременной оплаты коммунальных платежей, сообщают в пресс-службе УФАС.