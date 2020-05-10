На Ставрополье с начала года выдали 25 льготных ипотечных кредитов для селян

ПЯТИГОРСК, 10 мая. /ТАСС/. Льготные ипотечные кредиты с начала 2020 года выданы 25 жителям сельской местности в Ставропольском крае по программе комплексного развития села. Еще 10 заявок одобрят и выдадут в ближайшее время, сообщила в воскресенье пресс-служба министерства сельского хозяйства региона.

"В рамках данной программы ("Комплексное развитие сельских территорий на период 2020-2025 годов") с начала года в крае выдано 25 льготных кредитов на общую сумму 46 млн рублей. Процентные ставки составляют 2,7% и 3%", - приводятся в сообщении слова заместителя министра сельского хозяйства Ставропольского края Олега Юрченко.

По его словам, кредиты оформлены сроком на 25 лет.

Отмечается, что Министерство сельского хозяйства Российской Федерации одобрило еще 10 заявок на общую сумму 14,2 млн рублей, которые будут выданы в ближайшее время.

Министерство сельского хозяйства Российской Федерации разработало государственную программу "Комплексное развитие сельских территорий на период 2020-2025 годов". Одним из ее пунктов является развитие строительства (приобретение) жилых домов в сельской местности, повышение уровня их благоустройства. Для привлечения на село городских жителей, а также "удержания" молодежи государство ввело такое понятие как "ипотека для сельской местности".