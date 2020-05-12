"Известия": максимальную долю расходов на оплату ЖКУ предложили снизить до 15%

МОСКВА, 12 мая. /ТАСС/. Минстрой РФ предложил уменьшить с 22% до 15% во всех регионах РФ максимальную долю расходов на оплату услуг ЖКХ в общем доходе семьи. Об этом во вторник сообщили газете "Известия" в ведомстве.

"Минстрой предлагает рекомендовать субъектам РФ установить региональный стандарт, не превышающий федеральный", - отметили изданию в министерстве.

Как сообщают "Известия", в 58 субъектах страны максимально допустимая доля расходов граждан на оплату услуг ЖКХ составляет 22%, в 24 субъектах - 15% - 21%, еще в трех субъектах - менее 15%.

В Госдуме инициативу Минстроя поддержали, отметив, что она даст возможность увеличить количество имеющих право на субсидии по оплате ЖКУ.

Как сообщил изданию замруководителя исполкома Общероссийского народного фронта (ОНФ) Арсений Беленький изменения стандарта максимально допустимой доли расходов граждан на оплату услуг ЖКХ позволит еще более 1 млн семей получить право на субсидии.

Согласно данным, приведенным в совместном пресс-релизе Минстроя и Минтруда России, численность лиц, проживающих в семьях, получивших субсидии на оплату жилого помещения и коммунальных услуг, по состоянию на конец 2019 года, составляет 5,24 млн человек. Сумма субсидий, возмещенная населению на оплату жилого помещения и коммунальных услуг за 2019 год, - более 70 млрд рублей.

В настоящий момент установлено, что субсидия на оплату жилого помещения и коммунальных услуг предоставляется сроком на шесть месяцев, по его истечению заявителю необходимо предоставить документы об отсутствии задолженности за ЖКУ и об уровне доходов, чтобы подтвердить нуждаемость в субсидии. Получателями субсидии являются российские семьи, которые тратят на оплату по ЖКУ больше 22% от совокупного дохода.