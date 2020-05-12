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В Хабаровском крае 20 застройщиков перешли на строительство домов через эскроу-счета

В регионе планируют сдать первые объекты с применением эскроу-счетов в конце 2020 года
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© Юрий Смитюк/ТАСС

ХАБАРОВСК, 12 мая. /ТАСС/. Первые дома, возводимые за счет средств эскроу-счетов в Хабаровском крае сдадут в конце года, на финансирование строительства жилья через такие счета в регионе перешли 20 застройщиков. Об этом сообщается во вторник на сайте правительства края.

С 1 июля 2019 года российские застройщики лишились возможности привлекать деньги дольщиков напрямую. Средства граждан, вложенные в приобретение жилья, будут храниться на банковских счетах эскроу, строительство при этом будет идти за счет банковских кредитов. Воспользоваться деньгами дольщиков застройщики смогут только после ввода объекта в эксплуатацию и регистрации в Едином государственном реестре недвижимости права собственности на первую квартиру.

"За почти год на новые правила работы перешли 20 застройщиков края <...> Первые объекты с применением эскроу-счетов в Хабаровске планируется сдать в конце 2020 года. Это два жилых дома по улицам Совхозная и Весенняя в Железнодорожном и Индустриальном районах", - говорится в сообщении.

Новые правила не коснулись жилых комплексов, строительная готовность которых достигла 30% и где заключено свыше 10% договоров долевого участия, зарегистрированных в Росреестре. Всего в Хабаровском крае возводится 28 таких объектов. "Перед закладкой жилого объекта застройщики обязаны предоставить нам соглашение об открытии эскроу-счетов. В том случае, если отсутствуют свои оборотные средства, необходимы также документы о привлечении проектного финансирования по линии банков. С застройщиками в основном работают Сбербанк, ВТБ и банк "ДОМ.РФ" <..> Чем больше договоров заключено, по которым прошла оплата, тем меньше процент", - отмечается в сообщении со ссылкой на региональный комитет государственного строительного надзора .

Как ранее сообщал ТАСС заместитель министра строительства региона Александр Селеменев, всего в Хабаровском крае 66 застройщиками с привлечением средств дольщиков ведется строительство 85 объектов общей площадью 1 036,8 тыс. кв. м. Большинство домов находятся в Хабаровске и Хабаровском районе, не более 2% - в Комсомольске-на-Амуре. 25 объектов, по которым нарушены права 1 567 дольщиков, признаны проблемными. Регион работает над вводом проблемных домов: с 2018 года жилье смогли получить более 1,1 тыс. обманутых дольщиков.

Теги
РоссияХабаровский крайДальний Восток
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