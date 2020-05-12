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Девелопер ПИК подал иск к компании "Рубин" об отмене регистрации товарного знака "Мой дом"

Компания подала иск о досрочном прекращении правовой охраны товарного знака из-за его неиспользования

МОСКВА, 12 мая. /ТАСС/. Девелоперская группа компаний ПИК подала в Суд по интеллектуальным правам иск к бывшему Московскому телевизионному заводу "Рубин" о досрочном прекращении правовой охраны товарного знака "Мой дом" вследствие его неиспользования, следует из картотеки дела.

"Публичное акционерное общество "Группа компаний ПИК" обратилось в Суд по интеллектуальным правам с исковым заявлением к акционерному обществу "Московский телевизионный завод "Рубин" о досрочном прекращении правовой охраны товарного знака <…> вследствие его неиспользования", - говорится в определении суда.

При этом заявление ПИК оставлено без движения до 8 июня из-за нарушений при уплате госпошлины.

Согласно данным Роспатента, товарный знак "Мой дом" зарегистрирован в 2006 году. Его правообладателем является открытое акционерное общество "Московский телевизионный завод "Рубин". Срок действия исключительного права продлен до 2024 года.

Телевизионный завод был образован в 1951 году. В 2003 году завершилась реструктуризация бизнеса, заводские площади были реконструированы, с этого времени МТЗ "Рубин" начал специализироваться исключительно на управлении коммерческой недвижимостью и девелопменте.

ПИК, согласно Единому реестру застройщиков, в настоящее время возводит 6,7 млн кв. м жилья, являясь крупнейшим девелопером России. Компания входит в список системообразующих в российской экономике.

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