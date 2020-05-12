Дума приняла во II чтении проект об онлайн-собраниях собственников жилья

МОСКВА, 12 мая. /ТАСС/. Госдума приняла во вторник во втором - основном - чтении законопроект об онлайн-собраниях собственников жилья в многоквартирных домах, которые можно будет проводить с использованием государственной информационной системы жилищно-коммунального хозяйства (ГИС ЖКХ).

Необходимые поправки вносятся в Жилищный кодекс РФ.

Согласно тексту, к компетенции общего собрания собственников помещений в многоквартирном доме также относится принятие решений о проведении заочного голосования посредством ГИС ЖКХ или "созданной на основании решения высшего исполнительного органа государственной власти субъекта Российской Федерации региональной информационной системы, используемой для проведения общего собрания собственников помещений в многоквартирном доме".

Уточняется при этом, что речь идет о "непосредственном управлении многоквартирным домом собственниками помещений".