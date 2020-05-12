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Пандемия коронавируса нового типа

Столичные девелоперы заявили об ускоренном начале работы строек после месячного простоя

Власти столицы разрешили работу строек и промышленности только при соблюдении всех установленных норм санитарно-эпидемиологического контроля

МОСКВА, 12 мая. /ТАСС/. Столичные застройщики приступили к работе после месячного перерыва, строительство жилых домов ведется в ускоренном темпе, сообщили ТАСС участники рынка.

Строительные работы были приостановлены в Москве с 13 апреля из-за ситуации с коронавирусом. С 12 мая власти столицы разрешили работу строек и промышленности только при соблюдении всех установленных норм санитарно-эпидемиологического контроля. В частности, сотрудники должны использовать маски, респираторы и перчатки, за исключением работы в обособленных помещениях без присутствия иных лиц. Также все предприятия обязаны в период до 31 мая протестировать на наличие коронавируса не менее 10% своих сотрудников, а с 1 июня - проводить такой же объем тестов каждые 15 дней.

"Сегодня на площадки у нас вышло 1 208 человек, завтра планируется выход 1 320 человек. В первую очередь мы планируем выполнять работы по укладке монолитного бетона, строительству инженерных сетей и фасадные работы", - рассказал ТАСС президент ГК "Кортрос" Вениамин Голубицкий.

При открытии стройплощадок особое внимание уделяется мерам профилактики, рассказали в пресс-службе девелоперской группы ПИК. Компания заранее провела тестирование рабочих с помощью мобильных лабораторий. "К работе допущены только сотрудники с отрицательным результатом. Мы начали расконсервацию строек на всех московских объектах ПИК и запустим весь производственный цикл в течение 8 часов", - говорится в ответе компании.

Девелоперская группа "А101" возобновила строительство на всех своих объектах в Новой Москве - это 51 жилой корпус без учета образовательных объектов, рассказал директор департамента девелопмента компании Олег Гурьев. Строительство изначально консервировалось с учетом возможности максимально быстрого возобновления работ, поэтому все площадки были заранее полностью укомплектованы материалами и рабочей силой, что позволило начать работы в ускоренном режиме, уточнил он. "На необходимые темпы мы выйдем в течение ближайших пяти дней, рабочие уже начали прибывать на стройку и проходить медицинский осмотр", - сказал Гурьев.

Девелоперская группа "Сити-XXI век" также приступила к работам на апарт-комплексе Hill8 на проспекте Мира в Москве, рассказали ТАСС в компании. "Остановка строительства в апреле - мае не скажется на темпах ввода объекта в эксплуатацию", - отметил Денис Денисов, директор департамента реализации проектов компании.

Мнение эксперта

При открытии строек застройщикам в первую очередь необходимо будет наладить процессы для обеспечения санитарных и эпидемиологических условий труда и соблюдения отраслевых рекомендаций Роспотребнадзора, рассказал ТАСС руководитель Рейтингового агентства строительного комплекса Николай Алексеенко. "Нужно отдать должное - многие застройщики московского региона еще в конце марта - начале апреля сами начали внедрять часть таких мер. Сейчас они ужесточились. И, конечно, все эти требования и рекомендации также приведут к некоторому замедлению хода строительства. Но с этим просто ничего не поделать - эпидемиологическая ситуация этого требует", - сказал он.

Эксперт напомнил, что федеральным правительством принят пакет мер поддержки, который позволит сгладить положение. Для застройщиков, имеющих кредиты, таковой является субсидирование ставки по кредитам до уровня ключевой - 5,5%, эти застройщики в таком случае будут обязаны реализовывать проекты без переносов срока. Кроме того, большой потенциал имеет программа выкупа квартир у застройщиков, это огромный плюс особенно для тех компаний, которые напрямую привлекают средства дольщиков.

Теги
РоссияПандемия коронавируса нового типа
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