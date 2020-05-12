ГД приняла в I чтении законопроект о праве арендаторов досрочно расторгать договор аренды

МОСКВА, 12 мая. /ТАСС/. Госдума на заседании во вторник приняла в первом чтении правительственный законопроект о праве пострадавших от коронавируса компаний в одностороннем порядке расторгать договор аренды без штрафных санкций. Документ также предусматривает продление сроков аренды для арендаторов государственной недвижимости.

"В связи с необходимостью обеспечения мер поддержки в отношении организаций и индивидуальных предпринимателей, пострадавших в условиях ухудшения экономической ситуации в результате распространения новой коронавирусной инфекции и неспособных оплачивать арендные платежи, предлагается обязать арендодателей при обращении добросовестно исполнявших свои обязанности арендаторов заключать соглашения о досрочном расторжении договоров аренды без взимания неустойки, убытков или иных штрафных санкций", - говорится в пояснительной записке.

Такой возможностью смогут воспользоваться арендаторы, чьи ежемесячные доходы снизились более чем на 50% с момента введения режима чрезвычайной ситуации или повышенной готовности в регионе. При этом обеспечительный платеж, если он внесен арендатором, подлежит возврату при условии, что арендатор надлежащим образом исполнял свои обязательства, не связанные с выплатой арендных платежей.

Председатель комитета по бюджету и налогам Андрей Макаров на заседании обратил внимание на спор арендаторов и арендодателей. "Мы предлагаем внести соответствующие изменения и сбалансировать интересы арендодателей и арендаторов, чтобы не допускать выкручивания рук одними другим <…> Замечания будут учтены ко второму чтению", - сказал он.

Кроме того, законопроект предлагает обязать арендодателей государственного и муниципального имущества пролонгировать в 2020 году сроки аренды добросовестным арендодателям (до одного года) на прежних условиях или условиях, не ухудшающих положений арендаторов. Причем для продления срока аренды не нужно будет проводить торги или оценку рыночной стоимости объекта.

Похожие меры предусмотрены для граждан и организаций, арендующих земельные участки - согласно документу, срок продления договора не должен превышать первоначальный срок договора аренды или он составит три года, если договор заключался на срок более трех лет. Инициированный правительством законопроект вносит изменения в отдельные законодательные акты и направлен на обеспечение устойчивого развития экономики и предотвращение последствий распространения новой коронавирусной инфекции.