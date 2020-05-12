В ГД внесли законопроект об ужесточении контроля за использованием средств при капремонте

МОСКВА, 12 мая. /ТАСС/. Депутаты-единороссы во вторник внесли в Госдуму законопроект о банковском сопровождении капитального ремонта многоквартирных домов, призванный ужесточить контроль за использованием средств данных фондов. Текст опубликован в электронной базе нижней палаты парламента.

Авторами документа выступили глава думского комитета по природным ресурсам, собственности и земельным отношениям Николай Николаев и первый замглавы комитета по жилищной политике и ЖКХ Сергей Пахомов. В пояснительных материалах они отмечают, что фонды капремонта формируются на специальном банковском счете, причем контроль осуществляется за владельцем счета, однако "целевое использование средств на уровне подрядной организации, с которой заключен договор по капитальному ремонту, банком не контролируется, что приводит к негативным последствиям и нецелевому использованию" средств.

"Законопроектом предлагается закрепить режим использования счета регионального оператора, на котором собственники помещений в многоквартирном доме формируют фонд капитального ремонта, и банковское сопровождение указанного счета", - говорится в пояснительных материалах. Согласно законопроекту, каждый подрядчик, нанятый для проведения капремонта, должен будет открыть счет в том же банке и заключить договор о его сопровождении на срок проведения работ. При этом банк будет контролировать соответствие назначения и размеров платежей по данному счету документам, которые представит владелец счета, где хранятся средства капремонта.

В тексте также указано, что банки будут осуществлять мониторинг расчетов по договору о проведении работ, а также ежемесячно направлять отчет о результатах мониторинга фактического исполнения договора заказчику. В законопроекте указано, что "банковское сопровождение осуществляется безвозмездно".

Разработчики убеждены, что "предлагаемые изменения в Жилищный кодекс РФ в части установления банковского сопровождения операций позволят обеспечить защиту средств фондов капитального ремонта, формируемых гражданами как на специальном счете, так и на счете регионального оператора".