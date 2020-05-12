Хуснуллин поручил губернаторам следить за безопасностью на открывающихся стройках

МОСКВА, 12 мая. /ТАСС/. Вице-премьер Марат Хуснуллин поручил региональным властям следить за соблюдением мер безопасности на стройках, которые были открыты после снятия ограничительных мер из-за коронавируса. Об этом во вторник сообщает пресс-служба вице-премьера.

"Запуск строек - это хороший сигнал для экономики, но в первую очередь важны люди, их здоровье. Поэтому отдельно прошу руководство регионов обратить особое внимание на меры безопасности на стройках после снятия карантинных ограничений и постоянно мониторить ситуацию на строительных площадках", - приводят в релизе слова Хуснуллина.

По его словам, правительство и Роспотребнадзор разработали правила обеспечения безопасности на строительных площадках и направили их в регионы. Вице-премьер отметил, что важно обеспечить строителей работой и сохранить их заработную плату, так как в строительстве и смежных отраслях работают около 15 млн человек. "Система строительства инерционна, останавливать его на долгое время нельзя, чтобы не попасть в долгий простой. Строительный комплекс станет драйвером экономики после выхода страны из кризиса", - считает Хуснуллин.