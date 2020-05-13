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Пандемия коронавируса нового типа

Москвичи на самоизоляции увеличили в апреле спрос на апартаменты с сервисом

Согласно аналитическому отчету, загрузка выше 25% позволяет апартаментам с обслуживанием не только покрывать все текущие расходы, но и получать прибыль

МОСКВА, 13 мая. /ТАСС/. Востребованность апартаментов с обслуживанием в Москве была примерно в четыре-шесть раз больше по сравнению с востребованностью традиционных отелей в апреле 2020 года, спрос повысили москвичи, которые приняли решение переждать режим самоизоляции в более комфортных условиях, чем в квартирах. Такие данные содержатся в аналитическом отчете консалтинговой компании Cushman & Wakefield, который есть в распоряжении ТАСС.

Сервисные апартаменты (апарт-отели) - это гибрид квартиры, сдаваемой внаем, и гостиничного номера. В них предусмотрено проживание в формате квартиры и гостиничный сервис - регулярная уборка, питание, консьерж-служба.

"В условиях существенного падения спроса на услуги временного размещения в марте и особенно апреле 2020 года, когда загрузка качественных гостиниц сократилась до 5-7%, апартаменты с обслуживанием оказались более востребованными - как за счет длительных контрактов с командированными клиентами, так и за счет заселения москвичей, которые в условиях ограничений на перемещение приняли решение переждать режим самоизоляции в более комфортных условиях, чем собственные квартиры. Все это позволило апарт-отелям достигать уровня загрузки в пределах 30%", - говорится в материалах.

Загрузка выше 25% позволяет апартаментам с обслуживанием не только покрывать все текущие расходы, включая коммунальные платежи, зарплаты в полном размере и сервисные расходы, но и получать прибыль. "Это говорит о большей устойчивости продукта к кризисным сокращениям спроса", - отмечается в материалах.

В конце апреля аналитики консалтинговой компании CBRE сообщали, что около 80% гостиниц Москвы находятся в критическом состоянии. Отмечалось, что большинство работающих отелей консервируют этажи и части зданий, оптимизируют штатное расписание, сокращают расходы. Кроме того, в апреле 2020 года 20 отелей на московском рынке были отданы для размещения медицинского персонала, оказывающего помощь больным с коронавирусом.

Теги
РоссияПандемия коронавируса нового типа
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