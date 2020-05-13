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Пандемия коронавируса нового типа

Объем сделок с офисами в Москве в апреле сократился на 14% из-за коронавируса

Он снизился до 112,9 тыс. кв. м

МОСКВА, 13 мая. /ТАСС/. Объем сделок по аренде и продаже офисов в Москве в апреле 2020 года уменьшился на 14% - до 112,9 тыс. кв. м по сравнению с показателем годом ранее. Такие данные содержатся в аналитическом отчете консалтинговой компании Cushman & Wakefield, который есть в распоряжении ТАСС.

Согласно материалам, активность арендаторов по поиску новых офисов замедлилась из-за коронавируса, после завершения режима самоизоляции компании планируют заняться оптимизацией площадей.

"Объем сделок, заключенных с начала года, превышает аналогичный показатель 2019 года на 8,5%. При этом уровень активности по заключению сделок, зафиксированный в апреле 2020 года, ниже значения за апрель 2019 года на 14% (снизился до 112,9 тыс. кв. м). Большинство сделок, заключенных с начала года, пришлось на докарантинный период", - говорится в отчете.

По данным Cushman & Wakefield, в премиальном сегменте офисов количество заключенных сделок сократилось более чем на 50% по сравнению с апрелем 2019 года. В материалах указывается, что арендаторы в основном интересуются объектами с более низкими ставками, тогда как с начала года по состоянию на 13 мая размер рублевых ставок аренды вырос на 5,5%.

Согласно отчету, сегодня в Москве пустует 1,89 млн кв. м офисов. "Объем вакантных площадей на данный момент составляет 10,3%. За прошедшие две недели прирост этого показателя не превысил 1 п. п.", - приводятся в сообщении слова партнера, руководителя департамента офисной недвижимости Cushman & Wakefield Натальи Никитиной.

По итогам 2020 года доля свободных офисных площадей увеличится в Москве до 11,3%, прогнозируют аналитики. Объем сделок аренды и продажи уменьшится на 20% - до 1,6 млн кв. м от ожидаемых прогнозных показателей в начале 2020 года, а объемы нового строительства на 30% - до 220 тыс. кв. м (от ожидаемых прогнозных показателей).

Как изменятся офисы

Одним из наиболее значимых последствий пандемии может стать пересмотр норм организации офисного пространства, отмечается в исследовании. В нем указывается, что в условиях плотной рассадки в open-space риск передачи инфекции увеличивается. Аналитики прогнозируют, что после пандемии площадь рабочего места на одного сотрудника в офисе может быть увеличена. Кроме того, более пристальное внимание будет уделено качеству клининга, также высока вероятность ужесточения требований к вентиляционным системам, отмечают в Cushman & Wakefield. Там напоминают, что, согласно санитарно-эпидемиологическим правилам и нормативам СанПиН 2.2.2/2.4.1340-03, площадь рабочего места сотрудника, использующего в работе компьютер с плоским монитором, должна составлять не менее 4,5 кв. м, а в случае использования монитора с кинескопом - не менее 6 кв. м.

"С учетом необходимости обеспечения соответствия рабочих пространств новым требованиям безопасной социальной дистанции, компании должны быть готовы к трансформации офисов. Голландский офис Cushman & Wakefield разработал и внедрил новый формат рабочего пространства, основанный на "правиле двух метров". Данный подход поможет компаниям максимально быстро восстановить работу в офисе и при этом обезопасить своих сотрудников", - добавляется в материалах.

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РоссияПандемия коронавируса нового типа
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